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На спуске с Гузнянского моста серьёзное ДТП, есть пострадавший

13.10.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 12 октября на проспекте Республики в городе Бресте.

На спуске с Гузнянского моста серьёзное ДТП, есть пострадавший

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло вечером 12 октября на проспекте Республики в городе Бресте. Обстоятельства выясняются, по информации очевидцев, пострадавшего госпитализировали. ...
 
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