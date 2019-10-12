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На спуске с Гузнянского моста серьёзное ДТП, есть пострадавший
13.10.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 12 октября на проспекте Республики в городе Бресте.
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ДТП произошло вечером 12 октября на проспекте Республики в городе Бресте. Обстоятельства выясняются, по информации очевидцев, пострадавшего госпитализировали. ...
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