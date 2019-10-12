От зелёного до серого: 6 трендов осеннего маникюра

В маникюре часто меняются тренды. То в моде минималистичный маникюр, то стилисты диктуют моду на яркость и броскость. В осеннем маникюре тоже есть определённые тренды. Какие именно на пике популярности в этом сезоне, рассказали на medikforum.ru.
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В маникюре часто меняются тренды. То в моде минималистичный маникюр, то стилисты диктуют моду на яркость и броскость. В осеннем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В маникюре часто меняются тренды. То в моде минималистичный маникюр, то стилисты диктуют моду на яркость и броскость. В осеннем