В Волковыске следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки

Источник материала: Новости Волковыска

11 октября в Волковысский РОВД из райбольницы поступило сообщение из о том, что при выезде в одном из домов в микрорайоне Центральный в Волковыске констатирована смерть 63-летней женщины.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Проведенными неотложными следственными действиями установлено, что смерть женщины имеет криминальный характер. Следователями обнаружен и изъят ряд следов и объектов для проведения исследований.

Волковысским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть).

На место происшествия выбыли наиболее опытные следователи, криминалисты областного управления. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.







