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Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

13.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В преддверии Дня работников культуры 10 октября в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. Это профессиональный праздник тех, кто не мыслит жизни без творчества, кто каждый день дарит людям радость и хорошее настроение, кто своим самоотверженным трудом, неиссякаемым вдохновением и верным служением искусству наполняет незабываемыми впечатлениями любой день нашей жизни. Этот день объединил людей, для которых искусство и творчество стали неотъемлемой частью жизни.

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

Есть такая профессия - дарить людям тепло, любовь и радость

На протяжении всего концерта в адрес работников сферы "прекрасного" звучали слова признательности и благодарности. Лучших "хранителей и создателей" награждали председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель, директор Ивьевской детской школы искусств Инна Михайловна Шукова и директор Ивьевского центра культуры и досуга Светлана Александровна Ракеть.

Концертная программа стала приятным подарком виновникам торжества к их профессиональному празднику, подарила массу приятных эмоций и приподнятое настроение.

П. КЁЛЕР.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В преддверии Дня работников культуры 10 октября в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. Это профессиональный праздник тех, кто не мыслит жизни...
 
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