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С профессиональным праздником!

13.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником -
Днем работников культуры!

Это праздник людей творческих, талантливых, бесконечно преданных своему благородному делу: нести людям радость, наполнять их жизнь праздничным настроением, давать надежду и веру в лучшее, сохранять связь между поколениями, национальные традиции.
Творческий подход работников культуры к организации досуга жителей нашего района, эстетическому образованию и воспитанию, развитию библиотечного дела, профессионального и любительского творчества, бережному сохранению и развитию самобытности народных традиций вносит значительный вклад в совершенствование культурной жизни Ивьевщины.
В нашем районе делается все для того, чтобы возродить и сохранить уникальные историко-культурные ценности, создать благоприятные условия для различных видов и направлений творчества, дать возможность каждому человеку раскрыть свои способности.
Люди творческих профессий привносят в жизнь жителей нашего района радость и духовный подъем, вселяют надежду и веру в лучшее.
Сохраняя и возрождая народные традиции, вы радуете нас неповторимыми праздниками, прославляете наш район на областных, республиканских и международных фестивалях и конкурсах.
Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие культуры Ивьевщины и сегодня продолжают делать все возможное для сохранения и приумножения ее духовного богатства.
От всей души желаем дальнейших успехов в вашем благородном труде, здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия и неустанного творческого поиска!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 

 
 
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Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников культуры! Это праздник людей...
 
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