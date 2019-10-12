Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником -

Днем работников культуры!

Это праздник людей творческих, талантливых, бесконечно преданных своему благородному делу: нести людям радость, наполнять их жизнь праздничным настроением, давать надежду и веру в лучшее, сохранять связь между поколениями, национальные традиции.

Творческий подход работников культуры к организации досуга жителей нашего района, эстетическому образованию и воспитанию, развитию библиотечного дела, профессионального и любительского творчества, бережному сохранению и развитию самобытности народных традиций вносит значительный вклад в совершенствование культурной жизни Ивьевщины.

В нашем районе делается все для того, чтобы возродить и сохранить уникальные историко-культурные ценности, создать благоприятные условия для различных видов и направлений творчества, дать возможность каждому человеку раскрыть свои способности.

Люди творческих профессий привносят в жизнь жителей нашего района радость и духовный подъем, вселяют надежду и веру в лучшее.

Сохраняя и возрождая народные традиции, вы радуете нас неповторимыми праздниками, прославляете наш район на областных, республиканских и международных фестивалях и конкурсах.

Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие культуры Ивьевщины и сегодня продолжают делать все возможное для сохранения и приумножения ее духовного богатства.

От всей души желаем дальнейших успехов в вашем благородном труде, здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия и неустанного творческого поиска!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.