Жизни вам во всех ее лучших проявлениях!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники культуры!

Примите теплые и сердечные поздравления с наступающим профессиональным праздником - Днем работников культуры!





Этот праздник объединяет неординарных, творческих, талантливых людей, отдающих себя сохранению и приумножению бесценного духовного наследия, популяризации лучших традиций национальной и мировой культуры.

Население Ивьевского района - искушенный зритель: только творческие находки, искренность и настоящая любовь к искусству могут привлекать, увлекать и вызывать интерес у наших земляков. Работники культуры всегда в поиске новых идей, разнообразных форм и содержания своего труда. Без сомнения, брендовые мероприятия в агрогородках района нашли своего зрителя и завоевали поклонников: межрегиональный праздник "Липнишковские сенакосы", шляхетны фэст "Жамчужная зорка - палац Умястоўскіх" в Жемыславле, а настоящим брендом района стал фестиваль "Ивьевский помидор".

Сегодня коллективы художественной самодеятельности Ивьевщины выделяются индивидуальностью, исполнительским мастерством. Они не раз радовали своим мастерством жителей Татарстана, Литвы, Польши.

Библиотеки - это центры духовной и материальной культуры. Работы библиотекарей ежегодно занимают призовые места в области и в республике. 6 июня 2019 года Министерством культуры Республики Беларусь подписан приказ № 109 "Аб выніках XХVII Рэспубліканскага конкурсу "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры". В номинации "За поддержку и развитие чтения" Ивьевская детская библиотека-филиал государственного учреждения культуры "Ивьевская районная библиотека" заняла ІІІ место.

В этом году лауреатами премии имени А. Дубко стали: в номинации "Режиссер года" - заместитель директора Ивьевского центра культуры и досуга, режиссер народного театра игры "Зялёны фургон" Наталия Владимировна Мудрик, в номинации "Народный мастер года" - мастер отдела ремесел и традиционной культуры Ивьевского центра культуры и досуга Вера Павловна Чурейно.

Большую работу по эстетическому образованию и воспитанию проводят детские школы искусств. Юные таланты и их педагоги радуют нас своими выступлениями. Ивьевская детская школа искусств подготовила и отправила 5 пакетов документов на фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Работы народных мастеров украшают мероприятия районного, областного, республиканского и международного значения.

Ивьевский музей прошел конкурсный отбор для участия в региональной "Музейной академии" - совместного проекта ICOM Belarus и Института имени Гёте при финансовой поддержке Министерства внутренних дел Германии, также музей - официальный представитель проекта "Карта гостя" в г. Ивье.

Отрадно отметить, что во время визита в район главы государства А.Г.Лукашенко была дана высокая оценка работе сферы культуры Ивьевщины. Это очень ответственно, и нам необходимо держать эту высокую планку, а также радовать зрителей своими новыми увлекательными мероприятиями.

Хочу сердечно поблагодарить в этот день ветеранов отрасли, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие культуры и сегодня продолжают делать все возможное для сохранения и приумножения духовного богатства Ивьевщины.

Хочется выразить слова благодарности Ивьевскому районному исполнительному комитету и его председателю Александру Ивановичу Булаку за поддержку культурной сферы; председателю Ивьевского районного Совета Александру Александровичу Хвасько, председателям сельских исполнительных Советов, всем социальным партнерам за взаимодействие и сотрудничество.

Работникам культуры желаю радости жизни во всех ее проявлениях, мудрости в принятии любых решений, любви ко всему, что нас окружает, милосердия, жизненной энергии, здоровья, долголетия и творческих успехов!

С. КИШКЕЛЬ,

заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.