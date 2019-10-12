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«Фото - это больше, чем снимок попы в зеркале». Рассказываем, как стать героиней бесплатной фотосессии

13.10.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы не раз писали о том, что фотосессия может иметь для женщины терапевтический эффект. И оставлять после себя не только десяток профессиональных снимков, но и чувство раскрепощенности, принятия себя и понимание, какая вы на самом деле. Предлагаем вам задаться этим вопросом и принять участие в съемке, которую LADY предлагает вам совершенно бесплатно.


Для кого

Не для профессиональных моделей, не для инста-девочек. У них, слава Богу, фотографий и так хватает с лихвой. Для обычных (на самом деле, нет!) женщин, которые давно мечтают о фотосъемке, но всегда не хватает времени, уверенности в себе, знаний «как стать, чтобы было красиво».


Что будет происходить

Фотограф предварительно встретится с вами, и вы вместе разберетесь, какой должна быть ваша фотосессия, что вы хотите сказать этой съемкой, какой хотите себя увидеть. А после вы получите тот самый день для себя и фотографии, которые были вам нужны, чтобы взглянуть на себя новыми глазами.


Важно: ваши снимки будут опубликованы на LADY.TUT.BY в тексте о фотопозировании. Все честно: вы получаете красоту, а читатели, которым повезло меньше, — инструкцию, как нужно двигаться, смотреть, дышать (шутка!) на фотосессии, чтобы получить потрясающий результат.


Куда бежать, что делать

Отправьте мотивационное письмо на редакционную почту lina@tutby.com. Что за зверь такой мотивационное письмо? В нашем случае вам достаточно будет убедительно объяснить, зачем вам такой опыт и почему мы должны выбрать именно вас.


Не забудьте указать в письме ваш номер телефона и приложить пару снимков. Все ваши заявки мы обязательно рассмотрим до 18-го числа включительно.

О фотографе:

Дарья Слепченко

— В последнее время значение фотографии утрачивает свою глубину. Фото становится чем-то обыденным: «заселфился» для инстаграма, собрал энное количество лайков и комментариев в соцсетях — ну здорово же. Люди стали забывать, что фотография может нести более глубокую мысль, чем просто накачанная в зале попа, запечатленная в зеркале.

Зачастую я работаю над коммерческими заказами, но это, скорее, из-за нехватки свободного времени. В моих планах много творческих проектов, и я очень хочу призвать девушек (да и парней) делать больше фотографий, несущих в себе какой-то смысл и художественную ценность. Это же так интересно! Давайте попробуем сделать это вместе.

 
 
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Мы не раз писали о том, что фотосессия может иметь для женщины терапевтический эффект. И оставлять после себя не только десяток профессиональных снимков, но и...
 
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