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Усик уверенно выиграл свой первый бой в тяжелом весе. Его соперник сдался перед седьмым раундом
Источник материала: Tut.by
Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в тяжелом весе, одолев американца Чэза Уизерспуна.
Выигравший все бои в первом тяжелом весе и завоевавший титул чемпиона мира Усик традиционно спокойно начал поединок, постепенно наращивая обороты от раунда к раунду.
В шестом раунде преимущество украинца было подавляющем. Правый глаз Уизерспуна начал заплывать, а в перерыве команда американца отказалась от продолжения борьбы.
Отметим, что изначально Александр Усик должен был встретиться с Тайроном Спонгом, но того дисквалифицировали из-за допинга.
Чез Уизерспун до поединка с Усиком выиграл 38 из 41 боя.
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Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в тяжелом весе, одолев американца Чэза Уизерспуна.
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