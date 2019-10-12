Усик уверенно выиграл свой первый бой в тяжелом весе. Его соперник сдался перед седьмым раундом

Источник материала: Tut.by

Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в тяжелом весе, одолев американца Чэза Уизерспуна.



Reuters

Выигравший все бои в первом тяжелом весе и завоевавший титул чемпиона мира Усик традиционно спокойно начал поединок, постепенно наращивая обороты от раунда к раунду.

В шестом раунде преимущество украинца было подавляющем. Правый глаз Уизерспуна начал заплывать, а в перерыве команда американца отказалась от продолжения борьбы.

Отметим, что изначально Александр Усик должен был встретиться с Тайроном Спонгом, но того дисквалифицировали из-за допинга.

Чез Уизерспун до поединка с Усиком выиграл 38 из 41 боя.