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Извините, вы облажались. Ремонты, за которые строителям должно быть стыдно на «Доске позора»

13.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У любого строительства есть график, в котором все этапы работ расписаны в логическом порядке. Например, никто не станет спорить, что разумно сначала проложить коммуникации, а потом заниматься отделкой или благоустройством. Но кто сказал, что принятые планы нужно соблюдать? Поэтому мы часто видим, как во дворе укладывают асфальт и засаживают газон, а потом приезжают рабочие и раскапывают это все для прокладки какого-нибудь кабеля или трубы. Никто вам не скажет «извините за доставленные неудобства, мы облажались и все восстановим». Скорее всего, это будет другой ответ: мол, «в процессе проведения капремонта что-то обнаружилось и понадобились дополнительные работы». То есть признавать свои ошибки никто не хочет. Но у нас есть «Доска позора», и мы с удовольствием публикуем фото некачественных ремонтов.

После публикации результатов небрежного ремонта дорожек на участке Слепянской водной системы на границе Партизанского и Первомайского районов благоустроители устранили недочеты. Теперь к ним претензий нет.


Фото предоставлено читателем
Браслав, улица Садовая, 55а. Капремонт теплоузла сделали, но есть нюансы.

Фото предоставлено читателем

Борисов, улица Трусова, 55. Жители рады новому асфальту, а вот старому люку — нет.


Фото предоставлено читателем

А вот жители Фаниполя об асфальте во дворе только мечтают. Люки у них уже есть.


Фото предоставлено читателем

Ждановичи, улица Кольцевая, 8. Жильцы пятого подъезда негодуют: кто учил строителей так работать? Люди пишут, что новое покрытие укладывают на старую кровлю, под которой мокрая земля, трава, мох и прогнившая арматура. При этом им говорят, что все сделано по технологии.












Минск, проспект Независимости, 168/3. Когда не хватило плитки.



Мозырь, лестница по улице Нефтестроителей. Спуститься с коляской просто невозможно, все обходят по газону.


Фото предоставлено читателем

Два месяца назад в Минске по улице Аэродромной, 32, были выполнены работы по дополнительной посадке кустов, деревьев, а также вокруг дома посажена газонная трава. Чтобы трава прижилась и проросла, несколько дней подрядчики поливали газон водой. Все получилось, красота. Но 1,5 месяца назад кому-то понадобилось проложить электрокабель мимо соседнего дома от ТП. Работы были выполнены оперативно, за неделю. Но восстановить газон, видно, никто не спешит. У нас вопрос: у тех, кто планировал работы и согласовывал графики работ, с головой все в порядке? Неужели кабеля не было в планах?








Кобрин, улица Пролетарская, 95. Меняли трубы в мае. Асфальт вырезали — и так оно все и стоит, яма не засыпана. И заграждения стоят до сей поры, люди ходят по грязи.


Фото предоставлено читателем

Вот так выглядит дорога в школу № 62 по Асаналиева, 16, в Минске. Справа — грязь и дорожка под уклоном, слева — лужи, дорога для машин. Руководство школы уже неоднократно писало обращения, чтобы отремонтировали дорогу, но, как всегда, никому нет дела.


Фото предоставлено читателем

На скрыжаванні вуліц Прытыцкага і Еўфрасінні Полацкай, побач з домам нумар 3 па Полацкай у Мінску. Аўтар фото піша, што кожны раз дзівіцца майстэрству праектырошчыкаў.


Фото предоставлено читателем

Пешеходная дорожка между домами № 15 и № 17 по улице 50 лет Победы в микрорайоне Уручье в Минске. Плитку сначала положили на неровную поверхность — и она раскололась.


Фото предоставлено читателем

Шедевральное решение проблемы стока воды на паркинге, который принадлежит БЦ «РАМ Глобал» в Минске. Осенью 2018 года из-за обильных дождей здесь начала собираться огромная лужа воды. С заморозками вода стала замерзать вместе с шинами запаркованных авто. Строители от БЦ не нашли ничего лучшего, как просверлить асфальт и бордюр перфоратором и бросить трубу вниз по склону. Разумеется, над уплотнением грунта или фиксацией этой самой трубы никто не заморачивался. Теперь каждый раз, когда идет хороший дождь, весь грунт вокруг трубы (вместе с камнями) смывается на тротуар. После он возвращается обратно. И так цикл повторяется.


Минск, Вилейская, 19. Здесь тротуарная плитка провалилась.


Фото предоставлено читателем

Город Столбцы, улица Магистральная. Люди жалуются: чтобы перейти дорогу, нужно три раза запрыгнуть и спрыгнуть с такого бордюра.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Славинского, 35. Люди пишут, что у них «в очередной раз случился потоп в подвале. Отверстие в магистральном трубопроводе отремонтировали с помощью деревянной палочки». Сантехники эти палочки «чопиками» называют. Но это очень плохой вариант решения проблемы.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Мясникова, 11б. Фасад ремонтировали, а потом бросили.




Состояние пешеходных дорожек на станции Жодино-Южное.


Ясли-сад № 318 в Минске. Состояние пешеходных дорожек ужасное.


Фото предоставлено читателем

«Дожинки-2019» в Минском районе проходили в этом году в агрогородке Крупица. Местные жители теперь оценивают ремонт, и оценки не всегда положительные. Это фото перил моста через маленькую местную речушку. Местами они прогнили полностью, но перед праздником их все равно покрасили.



Дорожки вокруг детского сада № 78 в Бобруйске.








Вот такое озеро появилось во дворе домов по улице Центральной, 3, в деревне Большие Мотыкалы Брестского района. Примечательно, что под водой есть асфальт, но нет ливневки.


Фото предоставлено читателем

Бывший военный городок в Станьково (Дзержинский район). Читатели рассказывают, что в октябре этого года здесь поменяли трубы системы отопления. Но по непонятным причинам замену произвели не полностью, пообещав возобновить работы весной: «Оставили нам полный разгром, вокруг лежат ржавые трубы, ямы огорожены фиктивно. Не говоря про то, что главная дорога нашего военного городка перерыта и до весны нам необходимо ездить в объезд по „брусчатке“ из раздолбанного асфальта», — пишут местные жители.


Фото предоставлено читателем

Могилевский государственный университет продовольствия. В туалете унитаз вмуровали. Зато плитку положили.


Фото предоставлено читателем

Остановка «Шепичи» на проспекте Рокоссовского в Минске. Еще летом ее перекопали строители, а потом просто засыпали землей с гравием и битым асфальтом.


Фото предоставлено читателем

Мастерства не утаишь! Сантехник 80-го уровня придумал, как соединить пластиковые трубы металлическим переходником.


Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем

Минск, улица Тухачевского, 30, второй подъезд. Здесь пора ремонтировать фасад: «сейчас над подъездом висит нашлепанная, видимо, во времена капремонта штукатурка, ждем, когда и она приземлится». Главное, чтобы никому на голову.



В центре города Барань, за домом № 20 по улице Оршанской, расположены аварийные сараи. Рядом двор, где играют дети, которые могут в любой момент из любопытства туда залезть, провалиться в погреба или травмироваться о рухлядь в сараях.


Фото предоставлено читателем

Вход в магазин «Соседи» в агрогородке Озерцо.


Фото предоставлено читателем

А это фотография о том, что рабочие несут с завода даже мыло, а завхоз пытается этому помешать.


Фото со страницы facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!

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Теги: Минск
 
 
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