Находка: Telegram-канал с красивыми фото для заставки вашего телефона

Источник материала: Tut.by

Оказывается, сооснователь компании OneSoil Вячеслав Мазай не только занимается оцифровкой полей Европы и США. В свободное от работы время он фотографирует пейзажи при помощи дрона, а потом загружает в свой телеграм-канал с обоями для телефонов.







Если вам нравятся красивые обои на телефон, то можете заглянуть в канал WLPPR : здесь есть как фото полей с высоты птичьего полета, так и виды моря, осеннего леса, Луны или же макросъемка одуванчика.

— Я снимаю это при помощи дрона и фотоаппарата: во время работы — в полях, во время отдыха тоже в полях, — шутит Вячеслав. — Фотографии — это хобби, как и моя работа. Поэтому получается хорошо и с кайфом.

А на вопрос, какое фото ему нравится больше всего, Мазай показал этот снимок.