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Находка: Telegram-канал с красивыми фото для заставки вашего телефона
Источник материала: Tut.by
Оказывается, сооснователь компании
Если вам нравятся красивые обои на телефон, то можете заглянуть в канал
— Я снимаю это при помощи дрона и фотоаппарата: во время работы — в полях, во время отдыха тоже в полях, — шутит Вячеслав. — Фотографии — это хобби, как и моя работа. Поэтому получается хорошо и с кайфом.
А на вопрос, какое фото ему нравится больше всего, Мазай показал этот снимок.
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Рассказываем про полезный телеграм-канал, где можно найти красивые обои для вашего смартфона.
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