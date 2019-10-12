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Находка: Telegram-канал с красивыми фото для заставки вашего телефона

13.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается, сооснователь компании OneSoil Вячеслав Мазай не только занимается оцифровкой полей Европы и США. В свободное от работы время он фотографирует пейзажи при помощи дрона, а потом загружает в свой телеграм-канал с обоями для телефонов.

Если вам нравятся красивые обои на телефон, то можете заглянуть в канал WLPPR: здесь есть как фото полей с высоты птичьего полета, так и виды моря, осеннего леса, Луны или же макросъемка одуванчика.

— Я снимаю это при помощи дрона и фотоаппарата: во время работы — в полях, во время отдыха тоже в полях, — шутит Вячеслав. — Фотографии — это хобби, как и моя работа. Поэтому получается хорошо и с кайфом.

А на вопрос, какое фото ему нравится больше всего, Мазай показал этот снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Slava (@mzaas) 19 Апр 2018 в 2:40 PDT

 
 
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Рассказываем про полезный телеграм-канал, где можно найти красивые обои для вашего смартфона.
 
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