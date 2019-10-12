Легче легкого! Сытные ужины для холодных осенних вечеров

Источник материала: Tut.by

Пришла осень, а значит, можно наслаждаться вкусными сытными ужинами, не переживая за фигуру и забыв о купальнике и пляже. Наша кулинарная подборка создана для самых уютных и вкусных вечеров начавшегося холодного сезона.

Отправить в духовку на 5−7 минут;

Переложить смесь из сковороды в форму для запекания;

Добавить чеснок и креветки и готовить в течение 30 секунд;

Добавить белое вино и довести до кипения;

На сковороде обжарить лук и томаты в небольшом количестве оливкового масла (до мягкости лука);

Очистить помидоры от кожицы (на 30 секунд отправить в кипяток, а затем в ледяную воду);

Приправить креветки солью и перцем по вкусу и сбрызнуть лимонным соком. Отложить на 5−10 минут;

Разогреть духовку 180°C. Запекать наше блюдо в течение 10 мин. Определить готовность по краям омлета: они должны приподняться. В то же время нарезать курицу, выдавить чеснок. Смешать всё с майонезом и курицей. Покрыть полученной массой омлет и запекать еще 2 минуты.

Смешать ингредиенты для теста, чтобы получилась не слишком жидкая масса. Далее возьмите противень, выложите на него бумагу для запекания, промаслите ее. Залейте противень полученной массой.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Паста в форме ракушек — 350 г;

Разогреть духовку до 220 градусов. Очистить тыкву от кожуры и семечек, порезать кубиками, поместить на противень, смазать 1 столовой ложкой оливкового масла, посыпать солью и перцем и выпекать примерно 20 минут, пока тыква не подрумянится.

Разогреть большую сковороду на среднем огне. Поджарить бекон и переложить его на бумажное полотенце. Сковороду очистить от жира.

Добавить в сковороду оставшееся масло и перец, на среднем огне перемешать в течение 15 секунд. Добавить кубики тыквы, обжарить до хрустящей корочки. Снять сковороду с огня.

Сварить пасту до состояния аль денте (не до конца разваренная). Оставить полстакана воды из-под пасты.