Легче легкого! Сытные ужины для холодных осенних вечеров

Пришла осень, а значит, можно наслаждаться вкусными сытными ужинами, не переживая за фигуру и забыв о купальнике и пляже. Наша кулинарная подборка создана для самых уютных и вкусных вечеров начавшегося холодного сезона.
Гратен из креветок и сыра
Ингредиенты:
Креветки (среднего размера) — 1 кг;
Лимон — 1 шт.;
Спелые томаты — 4 шт.;
Луковицы — 3 шт.;
Чеснок — 3 зубчика;
Сахар — 3 ст. л.;
Оливковое масло — для жарки;
Белое сухое вино — 100 мл;
Фета — 150 г;
Свежий укроп — 1 ст. л.;
Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.
Как готовим?
Разогреть духовку до 200 градусов ;
Очистить креветки;
Выжать из лимона сок;
Приправить креветки солью и перцем по вкусу и сбрызнуть лимонным соком. Отложить на 5−10 минут;
Очистить помидоры от кожицы (на 30 секунд отправить в кипяток, а затем в ледяную воду);
Нарезать мякоть томатов кубиками;
Покрошить лук и чеснок;
На сковороде обжарить лук и томаты в небольшом количестве оливкового масла (до мягкости лука);
Добавить белое вино и довести до кипения;
Добавить чеснок и креветки и готовить в течение 30 секунд;
Переложить смесь из сковороды в форму для запекания;
Посыпать сверху фетой;
Отправить в духовку на 5−7 минут;
Перед подачей украсить мелко нарезанным укропом.
Омлет с курицей и грибами
Ингредиенты:
Яйца куриные — 4 шт.;
Мука — 2 ст. л.;
Крахмал — 2 ст. л.;
Майонез — 100 г;
Подсолнечное масло.
Для начинки:
Копченая куриная грудинка — 1 шт.;
Майонез — 1 ст. л.;
Грибы — 2 ст. л.;
Чеснок — 2 зубчика.
Как готовим?
Смешать ингредиенты для теста, чтобы получилась не слишком жидкая масса. Далее возьмите противень, выложите на него бумагу для запекания, промаслите ее. Залейте противень полученной массой.
Нарезать грибы, добавить их сверху теста.
Разогреть духовку 180°C. Запекать наше блюдо в течение 10 мин. Определить готовность по краям омлета: они должны приподняться. В то же время нарезать курицу, выдавить чеснок. Смешать всё с майонезом и курицей. Покрыть полученной массой омлет и запекать еще 2 минуты.
Паста с тыквой и беконом
Ингредиенты:
Тыква — 700−900 г;
Паста в форме ракушек — 350 г;
Бекон — 100 г;
Оливковое масло — 2 ст. л.;
Красный перец измельченный — ½ ч. л.;
Лимонный сок — 1 ст. л.;
Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
Как готовим?
Разогреть духовку до 220 градусов. Очистить тыкву от кожуры и семечек, порезать кубиками, поместить на противень, смазать 1 столовой ложкой оливкового масла, посыпать солью и перцем и выпекать примерно 20 минут, пока тыква не подрумянится.
Разогреть большую сковороду на среднем огне. Поджарить бекон и переложить его на бумажное полотенце. Сковороду очистить от жира.
Добавить в сковороду оставшееся масло и перец, на среднем огне перемешать в течение 15 секунд. Добавить кубики тыквы, обжарить до хрустящей корочки. Снять сковороду с огня.
Сварить пасту до состояния аль денте (не до конца разваренная). Оставить полстакана воды из-под пасты.
В сковороду с тыквой поместить пасту, ¼ стакана воды и лимонный сок. При необходимости добавить больше воды. Оставить на среднем огне и довести до готовности. Посолить. Готовую пасту посыпать беконом.