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Лучший белорусский работодатель этого года станет известен 25 октября
Источник материала: Партизан
Среди претендентов - 136 компаний
Из них-то и предстоит выбрать лучшего компетентному жюри. С
Критерии для лучших из лучших таковы: уровень системы финансовой мотивации, характеристики социального пакета, возможности для обучения и развития сотрудников, потенциал профессионального роста, трудовые условия. Справедливость в вынесении оценок достигается за счет разнообразных мнений членов жюри. Во внимание также принимаются мнения руководителей и сотрудников организаций.
Победителя, помимо жюри, будут выбирать и путем интернет-голосования на сайте
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Среди претендентов - 136 компаний
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