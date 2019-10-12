День Михаила Соломенного отмечают 13 октября. Что предпринять, чтобы защититься от сглаза и порчи









Кого вспоминают 13 октября





Святитель Михаил родился в Сирии, однако позже был послан в Русь для крещения князя Владимира. Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители.





Григорий — святой священномученик, который 13 лет провел во рву за проповедование Евангелия. Позже подвиги святого Григория подтолкнули армянского царя и весь армянский народ к принятию крещения.





Что нужно делать для защиты от сглаза





В старину в этот день сжигали соломенные постели. Считалось, что обряд защитит от недоброго глаза и порчи. Хозяйки заправляли свежую постель и таким образом обновляли атмосферу в доме. Во время устройства лежака молились Михаилу и Григорию о том, чтобы солома — символ положительной энергии Солнца и Земли — защищала человека. Сейчас, чтобы защитить семью от негатива, можно разместить соломенные изделия у изголовья кровати или под ней.









Детей в этот день было принято купать на пороге дома, при этом для обряда подогревали колодезную воду и пропускали ее через серебряное изделие. Предки верили, что эта процедура способна защитить ребенка от болезней и сглаза.





Приметы 13 октября





Месяц на небе в туманной дымке предвещал скорое ненастье.





Если береза и липа стоят в этот день без листвы, следующий год будет урожайным.





Если к Григорьеву дню журавли уже улетели на юг, стоит ждать раннюю и холодную зиму.





В старину считали, что родившиеся 13 октября — люди со спокойным нравом, хотя и немного ленивые. В качестве талисмана им рекомендовали носить берилл.