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День Михаила Соломенного отмечают 13 октября. Что предпринять, чтобы защититься от сглаза и порчи

13.10.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По православному календарю 13 октября вспоминают святителя Михаила (митрополита) и священномученика Григория (епископа). В народе этот день называют Днем Михаила Соломенного и, как правило, совершают определенные ритуалы для защиты от порчи и сглаза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Кого вспоминают 13 октября


Святитель Михаил родился в Сирии, однако позже был послан в Русь для крещения князя Владимира. Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители.

Григорий — святой священномученик, который 13 лет провел во рву за проповедование Евангелия. Позже подвиги святого Григория подтолкнули армянского царя и весь армянский народ к принятию крещения.

Что нужно делать для защиты от сглаза


В старину в этот день сжигали соломенные постели. Считалось, что обряд защитит от недоброго глаза и порчи. Хозяйки заправляли свежую постель и таким образом обновляли атмосферу в доме. Во время устройства лежака молились Михаилу и Григорию о том, чтобы солома — символ положительной энергии Солнца и Земли — защищала человека. Сейчас, чтобы защитить семью от негатива, можно разместить соломенные изделия у изголовья кровати или под ней.


Детей в этот день было принято купать на пороге дома, при этом для обряда подогревали колодезную воду и пропускали ее через серебряное изделие. Предки верили, что эта процедура способна защитить ребенка от болезней и сглаза.

Приметы 13 октября


Месяц на небе в туманной дымке предвещал скорое ненастье.

Если береза и липа стоят в этот день без листвы, следующий год будет урожайным.

Если к Григорьеву дню журавли уже улетели на юг, стоит ждать раннюю и холодную зиму.

В старину считали, что родившиеся 13 октября — люди со спокойным нравом, хотя и немного ленивые. В качестве талисмана им рекомендовали носить берилл.
 
Теги: Минск
 
 
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По православному календарю 13 октября вспоминают святителя Михаила (митрополита) и священномученика Григория (епископа). В народе этот день называют Днем Михаила...
 
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