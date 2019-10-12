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Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе

13.10.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водометы и слезоточивый газ были применены в Брюсселе против участников манифестации движения Extinction Rebellion, сообщил телеканал RTBF.

К вечеру субботы полицейским удалось либо выдавить манифестантов с Королевской площади, на которой собрались активисты, либо надеть на них наручники. По предварительным оценкам, задержано несколько сотен человек.

Манифестация началась в 14:00 местного времени (15:00 мск). Власти, опасавшиеся проникновения участников в сад королевского дворца, как те планировали, перекрыли подходы к нему. Тогда манифестанты расположились на площади перед дворцом, где приступили к дискуссиям о защите климата.

Представитель Extinction Rebellion Давид Стеман выразил удовлетворение явкой участников, которых собралось около тысячи. "Одно из наших требований в том, чтобы власть была отдана гражданам и чтобы простые граждане имели возможность решать, каким образом противостоять климатическому кризису", - приводят СМИ слова Стемана.


Еxtinction rebellion требует от короля бельгийцев объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, поэтому они выбрали местом своей акции королевский дворец.

Манифестанты планировали провести на Королевской площади 24 часа, но полиция нарушила их планы.
 
 
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Водометы и слезоточивый газ были применены в Брюсселе против участников манифестации движения Extinction Rebellion, сообщил телеканал RTBF.
 
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