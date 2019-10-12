ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все ближе к границе девальвации. Белорусы подошли к опасной черте

13.10.2019 08:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Официальная статистика фиксирует тревожную тенденцию. Состояние доходов и расходов белорусов становится все более схожим с тем, что было в 2014 году, сообщает сайт Banki24.

Все ближе к границе девальвации. Белорусы подошли к опасной черте
Ежеквартально власти проводят обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Под домашними хозяйствами власти понимают человека или группу людей, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство.

Каждый квартал чиновники формируют выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств. Выборка формируется так, чтобы она максимально точно отражала структуру населения Беларуси в целом.

В течение 3 месяцев выбранные домашние хозяйства отчитываются о всех доходах и расходах. Отчеты домохозяйств обобщаются в итоговые цифры по Беларуси, территориям и демографическим группам населения.

Более 95% располагаемых ресурсов домашних хозяйств Беларуси составляют деньги. Поэтому логично сравнивать динамику денежных доходов и расходов домохозяйств.


Денежные доходы среднего домохозяйства во втором квартале 2019 года достигли 1 269 BYN в месяц. В долларовом эквиваленте денежные доходы составили 607 USD.


По сравнению с идентичным периодом 2018 года денежные доходы выросли на 15,8% в номинальном выражении и на 9,4% — в реальном (с учетом инфляции). Рост реальных денежных доходов идет непрерывно с третьего квартала 2017 года.

Главные компоненты денежных доходов — это оплата труда (824 BYN в месяц) и пенсии (292 BYN). Рост реальной оплаты труда наблюдается со второго квартала 2017-го, реальных пенсий — с первого квартала 2017-го.

В географическом разрезе максимальные денежные доходы показывает Минск — 1 754 BYN в месяц. В областях денежные доходы колеблются от 1 077 BYN в Витебской до 1 255 BYN в Гродненской. Для динамики денежных доходов последних 6 лет характерно нарастание разрыва между столицей и регионами.

Денежные расходы среднего домохозяйства в апреле—июне 2019-го составили 1 289 BYN в месяц (616 USD). В реальном выражении денежные расходы выросли к 2018 году на 6,3%. Рост реальных денежных расходов фиксируется уже 8 кварталов подряд.

Около ¾ денежных расходов типичного домашнего хозяйства представляют собой траты на потребительские нужды. В этот перечень входят питание, алкоголь, табак, непродовольственные товары и платные услуги.

До начала последнего кризиса (в 2014 году) денежные доходы домашних хозяйств стабильно превышали расходы. Белорусы зарабатывали больше, чем позволяла производительность труда и откладывали свободные ресурсы про запас.

Зимой 2014—2015 гг. произошла девальвация рубля и население перешло в режим минимизации потерь от кризиса и поддержания уровня п ребления. Разница между доходами и расходами стала отрицательной.


Однако в 2019 году восстановительный рост доходов привел к сужению разницы в уровне денежных доходов и расходов. Во втором квартале денежные расходы домохозяйств были всего на 1,6% выше, чем доходы. Это минимальное значение за весь посткризисный период.

Если описанная тенденция продолжится, то на исходе 2019-го доходы домашних хозяйств впервые с 2014 года опередят расходы. У населения появятся «лишние» деньги, которые в случае экономических шоков окажут дополнительное давление на курс белорусского рубля.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальная статистика фиксирует тревожную тенденцию. Состояние доходов и расходов белорусов становится все более схожим с тем, что было в 2014 году, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз курса рубля на неделю: доллар обречен дешеветь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика