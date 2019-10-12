Прогноз курса рубля на неделю: доллар обречен дешеветь

Даже еще до начала действия указанных факторов, на прошедшей неделе курс доллара пытался достичь этого уровня. В связи с ожидаемыми действиями российского ЦБ уже на аукционе 9 октября вырос спрос на российские ОФЗ со стороны нерезидентов. Правда, имеются серьезные подозрения, что это средства не иностранных инвесторов, а российских олигархов, покупающих облигации через оффшоры. Они уверены, что Банк России 25 октября на 25 процентных пунктов снизит свою ключевую ставку (до 6,75% годовых), и они получат прибыль на падении ставок по ОФЗ.





Кроме того, нестабильность в регионе Ближнего Востока удержит цены на нефть. Это дает надежду на то, что рубль сумеет удержаться на текущем уровне даже до конца года. Так, стратеги банка ING ожидают, что курс доллара на конец года составит около 64 рублей за доллар. Они обратили внимание на то, что объем покупок валютным Минфином в рамках бюджетного правила оказался не столь значительным, как ожидалось.



