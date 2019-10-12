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Квалификация Евро-2020. Беларусь принимает Голландию

13.10.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в рамках квалификации Евро-2020 Беларусь принимает Голландию.

Все билеты на матч проданы. 

Накануне беспокойство вызывало качество поля стадиона "Динамо", где состоится игра. Однако организаторы обещали к сегодняшнему дню ситуацию исправить. 

Футбольный матч начнется в 19.00.
 
 
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Сегодня в рамках квалификации Евро-2020 Беларусь принимает Голландию.
 
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