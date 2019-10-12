|
Квалификация Евро-2020. Беларусь принимает Голландию
Источник материала: Партизан
Сегодня в рамках квалификации Евро-2020 Беларусь принимает Голландию.
Все билеты на матч проданы.
Накануне беспокойство вызывало качество поля стадиона "Динамо", где состоится игра. Однако организаторы обещали к сегодняшнему дню ситуацию исправить.
Футбольный матч начнется в 19.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках квалификации Евро-2020 Беларусь принимает Голландию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)