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Смертельная авария в Гомеле: BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Двое погибших
Источник материала: Партизан
12 октября вечером в Гомеле легковой BMW вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
ДТП со смертельным исходом произошло в субботу около 22-40 возле ресторана «Бацькі» в областном центре.
Водитель иномарки 1988 года рождения вылетел на тротуар, где сбил трех женщин, а потом врезался в столб. Легковушку буквально намотало на столб. Водителя достали из груды металла уже мертвым. Также погибла одна из сбитых женщин (1976 года рождения). Еще две женщины (1983 и 1970 г.р.) доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
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12 октября вечером в Гомеле легковой BMW вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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