Смертельная авария в Гомеле: BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Двое погибших

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу около 22-40 возле ресторана «Бацькі» в областном центре.





Водитель иномарки 1988 года рождения вылетел на тротуар, где сбил трех женщин, а потом врезался в столб. Легковушку буквально намотало на столб. Водителя достали из груды металла уже мертвым. Также погибла одна из сбитых женщин (1976 года рождения). Еще две женщины (1983 и 1970 г.р.) доставлены в больницу с тяжелыми травмами.



