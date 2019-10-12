ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смертельная авария в Гомеле: BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Двое погибших

13.10.2019 08:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

12 октября вечером в Гомеле легковой BMW вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу около 22-40 возле ресторана «Бацькі» в областном центре. 

Водитель иномарки 1988 года рождения вылетел на тротуар, где сбил трех женщин, а потом врезался в столб. Легковушку буквально намотало на столб. Водителя достали из груды металла уже мертвым. Также погибла одна из сбитых женщин (1976 года рождения). Еще две женщины (1983 и 1970 г.р.) доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября вечером в Гомеле легковой BMW вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легче легкого! Сытные ужины для холодных осенних вечеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика