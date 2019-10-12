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Смертельное ДТП в Гомеле: авто превратилось в груду металла

13.10.2019 09:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

BMW на большой скорости вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб.

Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 12 октября в центре Гомеля на улице Советской. Водитель - парень 1998 года рождения – двигался на большой скорости и не справился с управлением. В результате авто вылетело на тротуар, сбило двух пешеходов и врезалось в опору троллейбусной контактной сети.

Водитель погиб, его тело оказалось зажатым в обломках разорванного автомобиля. Две женщины, 1983 и 1970 годов рождения, госпитализированы с закрытми черепно-мозговая травмами в Гомельскую областную клинбольницу.

Как сообщает Гомельская правда со ссылкой на группу ВКонтакте ЧП Гомель|Гомельская область, водитель был выпусником МИТСО, проходил практику в Следственном комитете.

Погибшая пешеход – заместитель директора 21-й Гомельской школы. Она шла в компании двух женщин-педагогов, когда в них врезалось БМВ.

 
Теги: Гомель
 
 
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BMW на большой скорости вылетел на тротуар, сбил трех женщин-пешеходов и врезался в столб. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.
 
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