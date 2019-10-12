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«Набрала для конкурса 20 килограмм». Истории участниц конкурсов красоты

13.10.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для многих из нас конкурсы красоты — это красочные выходы девушек в дорогих платьях, творческие конкурсы, ответы на вопросы о спасении мира, долгое и томительное ожидание решения судей и счастливые слезы победительницы. А для участниц финал конкурса — очень короткий праздник, во время которого уже все знают, кто победит, но никто не знает, чье платье соперницы спрячут на этот раз. Мы пригласили в студию девушек, которые поделились с нами своим опытом выступлений на таких мероприятиях, рассказали о скандалах с соперницами, о неловких ситуациях и негативных комментариях в интернете.

 
 
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О соперницах, неловких ситуациях и негативных комментариях.
 
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