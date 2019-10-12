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«Не будет туалета - есть ведро». С дальнобойщицей сравнили придорожный сервис в Беларуси и Европе

13.10.2019 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно AUTO.TUT.BY съездил с белорусской дальнобойщицей Александрой Хурсан в рейс из Беларуси в Венгрию и обратно. Особое внимание мы обратили на бытовую сторону этой работы. И скажем тем, кто завидует зарплатам дальнобойщиков, что ради этих денег иногда приходится обходиться без душа, еды и даже туалета.


AUTO.TUT.BY благодарит за помощь в подготовке материала транспортную компанию «Янстронг» и Посольство Венгрии в Беларуси.

«Помыться без шторки? Я в России в душе видела плесень и пауков!»

В день отправки в рейс наша дальнобойщица Александра Хурсан села за руль Mercedes Actros около 10.00. Проверка технического состояния автопоезда, загрузка и таможенное оформление груза в затянулось на полдня. Поэтому на границу по трассе М1 в сторону Польши мы выехали в 18.15.

— Эх, не успеем проскочить границу — у меня рабочее время заканчивается в 21.00. Придется ночевать в Бресте, — распереживалась Александра. — Ну ничего, там есть отличная платная парковка: с душем, туалетом, кафе. Переночуем, а утром свеженькие выедем в пункт пропуска.

Большинство водителей, которые едут на выезд из Беларуси, не останавливаются на трассе в кафе и на заправках чтобы перекусить и выпить кофе. Некоторые и в туалет не выходят — так торопятся на границу. Но у мужчин-дальнобойщиков есть на этот счет «лайфхак»: сходить по-маленькому в пластиковую бутылку и выбросить ее в окно. От этого на обочинах полно емкостей, заполненных желтой жидкостью.

— Водители летят к границе, поэтому в туалет не ходят, выкручиваются вот таким образом. Но это, конечно, свинство, — говорит Саша. — Вообще, в Беларуси дальнобойщики мало пользуются придорожным сервисом: спешат. Хотя у нас есть на дороге души, туалеты, кафе, но их гораздо меньше, чем в Европе.


На парковке в Бресте были две душевые кабинки, но работала из них только одна

Ближе к 21.00 мы прибыли на «отличную стоянку» по адресу улица Катин Бор, 111 в Бресте. Заезд на парковку стоит 8 рублей. В стоимость входит бесплатное посещение туалета. Душ оплачивается дополнительно — 2 рубля, при этом время в нем не ограничивают, разве что в дверь начнет стучаться какой-нибудь водитель, призывая поторопиться.


Брест. Грязный пол, рваный коврик и табурет покрашенный масляной краской цвета индиго

Отличными условия на этой стоянке нам не показались: кафе, которое должно работать до часа ночи, оказалось закрытым, туалет и душ грязные, помыться можно только в одной кабинке без двери и шторки — вторая не работает, розетки обесточены, из-за этого не работает сушилка для рук, а феном, захваченным из дома, волосы не уложишь.

— Это прекрасные условия! В России гораздо хуже, там в санузлах черная плесень и пауки! — уверяет нас Александра. — Ничего, переедем границу — там будет лучше.


Если по дороге в рейсе Александре не встречаются прачечные, стирать вещи приходиться вручную, а сушить на двери или в кабине

Утренний подъем у нас был в 7.30, выезд — в 8.00. Так как мы торопились на пункт пропуска, готовить и пить кофе с бутербродами пришлось по дороге — с пассажиром сделать это было возможно. Конечно, проще было бы купить стакан горячего напитка в кафе или автомате, но такой возможности на стоянке не было.

Пункты пропуска «Козловичи» и «Корощин»: найди отличия

Мы пересекали белорусско-польскую границу через пункты пропуска для грузового транспорта: на белорусской стороне — «Козловичи», на польской — «Корощин».

После таможенного и пограничного контроля на белорусской стороне дальнобойщики могут зайти в дьюти-фри. Для перекусов там можно купить разве что шоколад да печеньки. Кофе можно приобрести не во всех магазинах, хотя кофейные аппараты там стоят.

— Кофе мы угощаем наших покупателей, если те делают покупки на сумму от 30 евро, — сразу предупредила продавец в одном из магазинов.


В «Козловичах» есть туалет для дальнобойщиков — находится он в отдельно стоящем здании. Разделения на женскую и мужскую половину в нем нет, поэтому редким женщинам-дальнобойщицам приходится трудно.

— В этом туалете писсуары и закрытые кабинки находятся в одном помещении. Заходишь — а там мужчина возле писсуара стоит. Очень неловко. Топчусь, жду пока он выйдет, потом заскакиваю. Но зато есть риск, что когда буду выходить, то возле писсуара уже другой человек будет стоять, — делится проблемой Александра.

Но даже при этих неудобствах опытная Саша советует нам не отказываться от туалета: ведь дальше предстоит неопределенное количество часов стоять на «зеленке» (так дальнобойщики называют нейтральную территорию), а там туалетов нет вообще.

— И перед границей лучше жидкости много не пить, — предупреждает Саша. — Некоторые смелые дальнобойщики, если уж сильно припирает в туалет, заходят за прицеп и делают свои дела. Я в такую ситуацию пока не попадала, но на такой случай у меня в «бомболюке» (ящике для инструментов и вещей водителя. — Прим. AUTO.TUT.BY) припасено пластиковое ведро.

На польской стороне, в ПП «Корощин», мы провели больше времени: ждали, когда оформят документы на груз и прогуливались по зданию.


В здании таможни ПП «Корощин» много небольших магазинчиков — где можно скоротать время, пока идет оформление документов

Для дальнобойщиков тут доступен туалет, в котором есть бумага и жидкое мыло. Можно закупиться в небольших магазинчиках, где продаются продукты, товары для автомобилистов, игрушки, косметика, бытовая химия, ювелирные изделия и другое. Голодным водитель здесь не останется: в здании таможни есть кафе. В 20.00 в нем были два первых и три горячих блюда, несколько гарниров и салатов, выпечка в виде пирогов и тортов, холодные напитки, кофе и чай.

Ужин, состоящий из котлеты, овощного салата, капучино и кусочка чизкейка обошелся в 29 злотых (чуть больше 15 рублей).

Польша: На паркинге нашлась даже стиральная машина

Если ехать в Польше по трассе Е30, то недалеко от границы есть большой придорожный комплекс Pajero. Сюда любят заезжать индивидуальные путешественники, туристические автобусы и дальнобойщики. Ночевка на стоянке для грузовика стоит 15 злотых. Если есть время, то можно походить по магазинам, однако цены в них немного завышены, по сравнению с обычными. Есть возможность обменять деньги, поесть в кафе.


На территории есть отель с одноименным названием. Проживание в нем на одного человека стоит от 25 долларов, однако без предварительного бронирования мест в нем может не оказаться.

— Водители большегрузов не заморачиваются с отелями, спят в большинстве случаев в кабине. Есть сами готовят. Парковка огромная, по выходным здесь шашлыки жарят, выпивают, общаются, спорят, даже дерутся, — делится своими наблюдениями Александра.

Чем обязательно пользуются дальнобойщики на Pajero, так это бесплатным туалетом, платным душем и стиральной машиной.


Стиральная машинка, хоть и ржавая на Pajero есть. Стоимость стирки 6,5 кг белья — 10 злотых (чуть больше 5 рублей), сушка оплачивается отдельно — 8 злотых (чуть больше 4 рублей)

По пять закрывающихся душевых кабинок в женском и мужском отделениях. Стоимость 10 минут душа — 5 злотых (почти 3 рубля)

В круглосуточном кафе неплохой выбор блюд

Среди магазинов есть даже сексшоп

Хотя идеальным этот душ тоже не назовешь: старый, темный и грязноватый. Зеркала на стенах разбиты, смесители поломаны. А вот жидкое мыло, туалетная бумага — есть, работают и розетки. Но водители люди терпеливые, привыкшие к разным условиям и на неудобства внимания стараются не обращать.

Вглубь Польши — инфраструктура лучше

— Неправда, когда говорят, что в Европе все туалеты и души на дорогах платные. Я, например, стараюсь пользоваться бесплатными — их много. Если еду в новом месте и не знаю, где платно, где бесплатно, то ориентируюсь по приложению «Карголинк Стоянки» — туда информацию дальнобойщики добавляют, — рассказала водитель.

Чуть дальше по трассе Е30, недалеко от города Бяла-Подляска мы остановились на кофе возле АЗС Orlen. Здесь были бесплатные душ и туалет — очень чистые. В кафе  большой ассортимент продуктов. Конечно, в большинстве блюда типа сэндвичей, но много салатов, вареники и пельмени. Не в обиде останутся автомобилисты вегетарианцы — для них есть отдельное меню.


Некоторые блюда, которые можно купить на АЗС Orlen

Проехав вглубь Польши по трассе S19, недалеко от Жешува, мы заехали еще на одну бесплатную парковку. Магазинов и кафе на ней нет, но зато работал бесплатный душ и туалет. Обслуживающего персонала в постройке нет, тем не менее, внутри было очень чисто и все в рабочем состоянии!

В туалетной комнате для людей с ограниченными возможностями установлен откидной туалетный столик. А вот дверь в душ там оказалась запертой.

На территории парковки установлены беседки, урны для мусора, тренажеры, площадка для детей, краны с питьевой водой.






Венгрия: стоянка дороже, но зато покормят

Остановку на паркинге в Венгрии сделали в небольшом городке Tornyosnémeti, недалеко от границы со Словакией.

— Здесь люблю останавливаться — спокойно и тихо, — объясняет выбор именно этой стоянки Александра. — Правда, душ тут один на мужчин и женщин…


Въезд на парковку стоил 8 евро — за эти деньги стоять тут можно 24 часа. В эту стоимость входит пользование интернетом, душ и туалет. Кроме того, за эти деньги можно съесть блюдо в кафе.

Кстати, из-за языкового барьера, Саша ошиблась в отношении душа — для женщин он отдельный, только расположен в одном помещении с туалетом для инвалидов. Отметим, что мыться в нем было очень неудобно: никаких крючков и полочек, чтобы повесить одежду и полотенце, хотя был он идеально чистый.

Всего на водные процедуры отводится семь минут, в них вложиться нам удалось, хотя в туалетной комнате пришлось задержаться — надо было почистить зубы, нанести на лицо крем, уложить волосы. Через некоторое время в дверь начала стучать сотрудница заведения и интересоваться, все ли в порядке. Возможно, тем самым, она давала понять, что комнату пора освобождать.


Туалет и душ, в котором можно помыться женщинам

В день, когда мы приехали на парковку блюдом, входящим в чек, был гуляш. Но в Венгрии это не тушеное мясо, как считается в Беларуси, а острый густой суп и два огромных куска белого хлеба


 — Если покупать тут готовые блюда, то наешься хорошо — порции большие. Но есть момент — я вегетарианка, а все блюда здесь продают с мясом. Поэтому приходится использовать свои припасы из холодильника, — говорит Александра.

«В России брутальные парковки с нулевым сервисом»

Директор компании «Янстронг» Дмитрий Воронцов рассказал AUTO.TUT.BY, что своим водителям он настоятельно рекомендует в любой стране останавливаться на организованных парковках, где есть освещение и видеокамеры: в таких местах безопаснее, меньше риск, что в машину залезет вор.

— В рейсах дальнобойщики вынуждены терпеть бытовые неудобства. Конечно, с каждым годом в Беларуси в этом плане условия улучшаются: например, если раньше на АЗС приезжали только заправляться, то сейчас это целые комплексы с туалетом, душем, кафе, парковкой. Но если сравнить нас с европейскими странами, то стремиться есть к чему.


Хотя в Европе Александра попасть в магазины не успевает, на некоторых придорожных комплексах есть магазины, где можно купить что-нибудь красивое себе и своим близким

Основываясь на отзывах своих сотрудников Воронцов отметил, что самые лучшие объекты придорожной инфраструктуры в скандинавских странах: Дании, Норвегии, Швеции. Даже в самой глухой деревне там есть туалет и душ такой, как в Беларуси в дорогом отеле. Причем, на большинстве объектов услуги бесплатны.

— Чуть пониже уровень таких объектов в Бельгии, Голландии, Германии. Но их состояние даже в одной стране разное — зависит от региона. Там, где больше эмигрантов, большая проходимость людей, инфраструктура не такая идеальная. В соседней Польше эти объекты тоже разные: ближе к границе попроще.


А вот чем дальше водитель едет вглубь России — тем хуже с придорожной инфраструктурой. У Александры Хурсан в этой части небольшой опыт — отправляют ее чаще всего в Краснодар, там, где условия более-менее.

— Есть много брутальных российских городов: Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, а ближе к Якутску — они еще суровее. С придорожным сервисом там не густо, да еще и «соловьи-разбойники» на дорогах промышляют — опасно.

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Теги: Брест
 
 
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