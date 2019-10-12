В понедельник айтишники снова будут совещаться с Лукашенко

Согласно обнародованной информации, планируется обсудить:





ИТ-кредиты;

Рост до 1,25% отчислений в фонд ПВТ на финансирование образовательных программ;

Возможность ввести несколько школ в ПВТ и вывести их из-под контроля Минобразования для экспериментов (эту идею предожил президент во время визита в ПВТ);

ИТ-университет;

Другие вопросы.