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В понедельник айтишники снова будут совещаться с Лукашенко

13.10.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

dev.by стало известно, что в понедельник 14 октября состоится совещание представителей ИТ-индустрии с участием Александра Лукашенко. Повестка — ИТ-образование.

Согласно обнародованной информации, планируется обсудить:

ИТ-кредиты;
Рост до 1,25% отчислений в фонд ПВТ на финансирование образовательных программ;
Возможность ввести несколько школ в ПВТ и вывести их из-под контроля Минобразования для экспериментов (эту идею предожил президент во время визита в ПВТ);
ИТ-университет;
Другие вопросы.
 
 
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dev.by стало известно, что в понедельник 14 октября состоится совещание представителей ИТ-индустрии с участием Александра Лукашенко. Повестка — ИТ-образование.
 
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