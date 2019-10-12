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«Без них не будет намолотов». На «Дажынках» впервые наградили жен хлеборобов

13.10.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2019» в Минской области наградили жен участников жатвы.

Об этом сообщает сайт Mlyn.by

Рядом с главным инженером ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов» Николаем Климовичем его верная супруга. Наталья не скрывает удивления: идут по жизни бок о бок с мужем уже больше 30 лет, а награду получила впервые.

— Я и не представляла, что нас будут награждать. Обычно чествуют участников жатвы. Это уже традиция. Они заслужили. А нас за что? — скромно говорит Наталья. — Быть женой главного инженера, как и механизатора, — нелегкий труд. Всегда жду, когда придет, во время жатвы домой может попасть и в 11-12 часов ночи. Конечно же, переживаю: надо и есть приготовить, и в «полном комплекте» собрать на работу, и дать возможность хорошо отдохнуть, ведь завтра его вновь ожидает ранний подъем и насыщенный трудовой день. Разгар сельскохозяйственных работ — ответственное и волнительное время. Вместе с мужем беспокоюсь, чтобы техника была исправна. Часто вспоминаю, как в первые годы работы муж приходил, пропахший соляркой. Ему частенько приходилось закатывать рукава и помогать чинить технику. Кстати, и наш сын Владислав пошел по стопам отца — окончил БГАТУ и теперь работает инженером. Любит технику, как и отец.
 
 
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Впервые в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2019» в Минской области наградили жен участников жатвы.
 
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