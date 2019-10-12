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Максима Мирного пригласили в качестве почетного гостя на Итоговый турнир АТР в Лондоне

13.10.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает БелТА.





Помимо состязаний в рамках турнира в столице Великобритании пройдет церемония награждения. Олимпийскому чемпиону там вручат приз за развитие тенниса как вида спорта в мире.

По словам отца спортсмена — заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного, это знак уважения по отношению не только к Максиму, но и ко всему белорусскому теннису.

42-летний Максим Мирный является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в миксте и победителем шести турниров «Большого шлема» в парном разряде.
 
 
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Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает БелТА.
 
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