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Максима Мирного пригласили в качестве почетного гостя на Итоговый турнир АТР в Лондоне
Источник материала: Партизан
Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает
Помимо состязаний в рамках турнира в столице Великобритании пройдет церемония награждения. Олимпийскому чемпиону там вручат приз за развитие тенниса как вида спорта в мире.
По словам отца спортсмена — заслуженного тренера Беларуси Николая Мирного, это знак уважения по отношению не только к Максиму, но и ко всему белорусскому теннису.
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Белорусский теннисист Максим Мирный станет почетным гостем на Итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщает БелТА.
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