Ландсбергис о диалоге с Беларусью: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки









По словам Ландсбергиса, пытаясь возобновить диалог с Беларусью, представители Литвы, "как будто виноватые, хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза ботинки".





"Самая большая проблема Литвы – это угроза жизнеспособности страны, исходящая от ядерного загрязнения совсем рядом, вблизи нашей столицы, в недопустимом месте завершается строительство станции без гарантий, без защиты, без международного разрешения и какого бы то ни было согласия Литвы", – сказал Ландсбергис в пятницу радиостанции Ziniu radijas.



