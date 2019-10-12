|
Ландсбергис о диалоге с Беларусью: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки
Источник материала: Партизан
Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис поднимает вопрос о том, достаточно ли усилий прилагает Литва с целью предотвращения угрозы, исходящей от Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в белорусском Островце.
По словам Ландсбергиса, пытаясь возобновить диалог с Беларусью, представители Литвы, "как будто виноватые, хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза ботинки".
"Самая большая проблема Литвы – это угроза жизнеспособности страны, исходящая от ядерного загрязнения совсем рядом, вблизи нашей столицы, в недопустимом месте завершается строительство станции без гарантий, без защиты, без международного разрешения и какого бы то ни было согласия Литвы", – сказал Ландсбергис в пятницу радиостанции Ziniu radijas.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ландсбергис о диалоге с Беларусью: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки
Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис поднимает вопрос о том, достаточно ли усилий прилагает Литва с целью предотвращения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)