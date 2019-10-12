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Френки де Йонг: о Беларуси ничего не знаю. Только то, что самый известный футболист — Александр Глеб

13.10.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник "Барселоны" и сборной Голландии Френки де Йонг рассказал, что знает о Беларуси.

- Самый интересный факт, который вы знаете о Беларуси? Может, не только о футболе, а в целом…

- Ох, о стране ничего не знаю. Только о футболе. Самый известный белорусский футболист — Александр Глеб. А больше, наверное, ничего и не вспомню.

- В 1995-м белорусы здесь уже побеждали голландцев. Помните этот матч?

- Я его не смотрел, но знаю об этом. Это нам предупреждение перед воскресной встречей.
 
 
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Полузащитник "Барселоны" и сборной Голландии Френки де Йонг рассказал, что знает о Беларуси.
 
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