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В США назвали европейскую мишень № 1 для России в случае войны

13.10.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае наступления полномасштабного военного конфликта с большой долей вероятности Вооружёнными силами РФ одним из первых будет нанесён удар по портовому городу Бремерхафен на северо-западе Германии. Об этом говорится в статье Военно-морского института США.



Как отмечает автор статьи, экс-сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик, город считается "основным наземным портом" для высадки американской тяжёлой техники в Европе.

При этом, по подсчётам Метрика, Бремерхафен будет несложно буквально изолировать, взяв под контроль два шлюза, через которые корабли, собственно, и попадают в порт.

"Кроме того, железнодорожная линия идёт в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США", — сказал Метрик.


По словам автора, другие европейские порты, например в Роттердаме и Антверпене, лишь номинально более устойчивы к потенциальным точечным ударам из-за своих больших размеров.

Метрик подчёркивает, что во времена холодной войны подобные уязвимости имели гораздо меньшее значение, но после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных преодолевать большие расстояния, ситуация изменилась.
 
 
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В случае наступления полномасштабного военного конфликта с большой долей вероятности Вооружёнными силами РФ одним из первых будет нанесён удар по портовому...
 
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