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Самолеты, вертолеты, бронетранспортеры… В Брест прибыли рязанские десантники

13.10.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 октября в Брест прибыл парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России. Место дислокации дивизии - Тула, Рязань, Наро-Фоминск.




Цель - участие в совместном белорусско-российском тактическом учении с боевой стрельбой, сообщает сайт Минобороны РБ. На полигоне «Брестский» военные двух стран отработают десантирование личного состава и техники (в том числе ночью), преодолеют водную переправу на бронетранспортерах. От белорусской стороны в учении примет участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, дислоцируюшийся в южном городке Бреста. Общее руководство будет осуществлять командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.


По информации Минобороны РФ, в учении будет задействовано более 350 военнослужащих гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения. А также 60 единиц боевой техники и 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

По замыслу учений, десантники спустятся с неба, захватят полевой аэродром и объекты, которые удерживают незаконные вооруженные формирования. Затем «голубые береты» совершат марш на боевой технике, закрепятся на нужном рубеже и разгромят условных «захватчиков».
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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12 октября в Брест прибыл парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России....
 
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