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В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером
13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером. Как пишет Первый регион, видео с места событий появилось в социальных сетях. На ролике видно, как обнаженная до пояса женщина нападает на сотрудника заведения и бьет его бюстгальтером.
Неизвестно, что стало причиной конфликта и вмешались ли в него правоохранители — на видео слышно, как кто-то угрожает вызвать милицию. Однако скорее всего, на такие действия посетительницу клуба вдохновил алкоголь.
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В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером. Как пишет Первый регион, видео с места событий появилось в социальных сетях. На ролике...
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