Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером. Как пишет Первый регион, видео с места событий появилось в социальных сетях. На ролике видно, как обнаженная до пояса женщина нападает на сотрудника заведения и бьет его бюстгальтером.





Неизвестно, что стало причиной конфликта и вмешались ли в него правоохранители — на видео слышно, как кто-то угрожает вызвать милицию. Однако скорее всего, на такие действия посетительницу клуба вдохновил алкоголь.