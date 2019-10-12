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В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером

13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером. Как пишет Первый регион, видео с места событий появилось в социальных сетях. На ролике видно, как обнаженная до пояса женщина нападает на сотрудника заведения и бьет его бюстгальтером.

В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером

Неизвестно, что стало причиной конфликта и вмешались ли в него правоохранители — на видео слышно, как кто-то угрожает вызвать милицию. Однако скорее всего, на такие действия посетительницу клуба вдохновил алкоголь.

 
 
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  В Пинске посетительница ночного клуба хлестала охранника бюстгальтером. Как пишет Первый регион, видео с места событий появилось в социальных сетях. На ролике...
 
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