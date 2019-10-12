|
Осень грустных "юбилеев"... 12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро"
13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро". В 13:40 из-за грубых нарушений правил хранения трофейных боеприпасов произошёл подрыв Восточных ворот Брестской крепости.
Немецкое аэрофото от 5 ноября 1944 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро". В 13:40 из-за грубых нарушений правил хранения трофейных боеприпасов произошёл подрыв Восточных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)