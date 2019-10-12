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Осень грустных "юбилеев"... 12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро"

13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро". В 13:40 из-за грубых нарушений правил хранения трофейных боеприпасов произошёл подрыв Восточных ворот Брестской крепости.

Осень грустных "юбилеев"... 12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро"

Немецкое аэрофото от 5 ноября 1944 года.

Осень грустных "юбилеев"... 12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро"

Осень грустных "юбилеев"... 12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро"

 
 
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  12 октября 1944 года в Брестской крепости появилось новое "озеро". В 13:40 из-за грубых нарушений правил хранения трофейных боеприпасов произошёл подрыв Восточных...
 
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