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Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе
13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читатель: Не знаем как бороться со свалкой во дворе на ул. Скрипникова 103/1 в городе Бресте.
Сегодня две машины выгнали, хотели строительный мусор выбросить, как увидели камеры и претензии со стороны жильцов, уехали.
Но один бус мерседес спринтер нос номер 1012 МА-1 прозевали: выбросили мусор прямо на дорогу, по которой ходят люди, скинули диваны, шкафы и всякий мусор, им кричала женщина, но три мужчины ее игнорировали.
Обращались в разные службы - ничего не изменилось. ЖЭС-6 ничего сделать не может. Вызывали милицию на пойманных, тоже никакого результата, а гора-то растёт.
Приезжают и выкидывают различный мусор, нет уже терпения.
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