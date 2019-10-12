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Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

13.10.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель: Не знаем как бороться со свалкой во дворе на ул. Скрипникова 103/1 в городе Бресте.

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Сегодня две машины выгнали, хотели строительный мусор выбросить, как увидели камеры и претензии со стороны жильцов, уехали.

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Но один бус мерседес спринтер нос номер 1012 МА-1 прозевали: выбросили мусор прямо на дорогу, по которой ходят люди, скинули диваны, шкафы и всякий мусор, им кричала женщина, но три мужчины ее игнорировали.

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Обращались в разные службы - ничего не изменилось. ЖЭС-6 ничего сделать не может. Вызывали милицию на пойманных, тоже никакого результата, а гора-то растёт.

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе
 Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Приезжают и выкидывают различный мусор, нет уже терпения.

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе
 Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

 
Теги: Брест
 
 
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  Читатель: Не знаем как бороться со свалкой во дворе на ул. Скрипникова 103/1 в городе Бресте. Сегодня две машины выгнали, хотели строительный мусор выбросить, как...
 
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