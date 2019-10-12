 Жители ул. Скрипникова просят помочь им навести порядок на стихийной свалке во дворе

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель: Не знаем как бороться со свалкой во дворе на ул. Скрипникова 103/1 в городе Бресте.





Сегодня две машины выгнали, хотели строительный мусор выбросить, как увидели камеры и претензии со стороны жильцов, уехали.





Но один бус мерседес спринтер нос номер 1012 МА-1 прозевали: выбросили мусор прямо на дорогу, по которой ходят люди, скинули диваны, шкафы и всякий мусор, им кричала женщина, но три мужчины ее игнорировали.





Обращались в разные службы - ничего не изменилось. ЖЭС-6 ничего сделать не может. Вызывали милицию на пойманных, тоже никакого результата, а гора-то растёт.







Приезжают и выкидывают различный мусор, нет уже терпения.









