|
За 9 дней в переписи приняло участие более 2,6 млн человек
Источник материала: Партизан
На 9 утра 13 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 2,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Белстата.
Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты чуть более 1 млн человек. Из них четверть — это жители Минска.
Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября. Впервые у жителей Беларуси есть шанс переписаться через интернет — до 18 октября. До 30 октября можно пройти опрос на стационарном участке. С 21 по 30 октября переписчики будут ходить по квартирам.
При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 9 утра 13 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 2,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Белстата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)