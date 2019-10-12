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За 9 дней в переписи приняло участие более 2,6 млн человек

13.10.2019 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 9 утра 13 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 2,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Белстата.

Онлайн переписывается меньше людей, чем на стационарных участках. Через интернет заполнили анкеты чуть более 1 млн человек. Из них четверть — это жители Минска.

Перепись населения стартовала в пятницу, 4 октября, и продлится до 30 октября. Впервые у жителей Беларуси есть шанс переписаться через интернет — до 18 октября. До 30 октября можно пройти опрос на стационарном участке. С 21 по 30 октября переписчики будут ходить по квартирам.

При переписи респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.
 
Теги: Минск
 
 
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На 9 утра 13 октября в Беларуси приняли участие в переписи населения 2,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Белстата.
 
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