Силовиков попросили не «закрывать» бизнесменов

«Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Информация об этом размещена на сайте Совета по развитию предпринимательства.





На минувшей неделе в Верховном суде состоялось заседание совета. Большая его часть была закрыта для прессы. Как выяснилось из обзора заседания совета, предметом дискуссии также стал вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых по экономическим преступлениям.





Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подчеркнул, что в последнее время принят целый ряд изменений и дополнений в уголовное законодательство в сторону либерализации позиции государства в отношении экономических преступлений.





Однако, как было отмечено представителями деловых кругов, наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом.









В связи с этим было предложено на этапе следствия и суда по экономическим преступлениям ограничить избрание в отношении подозреваемых или обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей в пользу расширения применения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.





Одновременно высказаны мнения о необходимости пересмотра суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением; возможной градации ущерба в зависимости от субъекта, совершившего налоговое преступление (физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) и объема оборота субъекта хозяйствования; изменения предельного срока лишения свободы.





По мнению участников заседания, это позволит соблюсти интересы государства, не создавая кризисную ситуацию для функционирования бизнеса.