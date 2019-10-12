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Силовиков попросили не «закрывать» бизнесменов

13.10.2019 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает TUT.BY.

«Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Информация об этом размещена на сайте Совета по развитию предпринимательства.

На минувшей неделе в Верховном суде состоялось заседание совета. Большая его часть была закрыта для прессы. Как выяснилось из обзора заседания совета, предметом дискуссии также стал вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых по экономическим преступлениям.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подчеркнул, что в последнее время принят целый ряд изменений и дополнений в уголовное законодательство в сторону либерализации позиции государства в отношении экономических преступлений.

Однако, как было отмечено представителями деловых кругов, наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом.


В связи с этим было предложено на этапе следствия и суда по экономическим преступлениям ограничить избрание в отношении подозреваемых или обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей в пользу расширения применения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Одновременно высказаны мнения о необходимости пересмотра суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением; возможной градации ущерба в зависимости от субъекта, совершившего налоговое преступление (физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) и объема оборота субъекта хозяйствования; изменения предельного срока лишения свободы.

По мнению участников заседания, это позволит соблюсти интересы государства, не создавая кризисную ситуацию для функционирования бизнеса.
 
 
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Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает TUT.BY.
 
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