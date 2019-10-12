«Волшебные» методы не работают: что не так с белорусским «стилем управления»?

Собственники и топ-менеджеры белорусских компаний, больших и маленьких, из разных отраслей экономики все чаще говорят о «волшебном пенделе». Дескать, пока его не «выпишешь», ничего не происходит. Сотрудники не шевелятся, работа не двигается, эффективность снижается. Зато взбучка или нагоняй заряжает всех энтузиазмом и энергией.





Так что, «волшебный пендель» — главный двигатель прогресса?





С психологической точки зрения, это путь в «никуда». Люди начинают привыкать к этим взбучкам, становятся черствее, и с каждым разом нагоняй должен быть сильнее, сильнее, сильнее... И что?





Более того: мы создаем среду, в которой каждому будет тяжело. Удовольствие от работы? Нет, не слышали! Но по-другому стимулировать мы не умеем. Хотя это и возможно.





В США, например, недопустимо орать на сотрудника, психовать, оскорблять. И почему-то их компании не перестают быть эффективными и прибыльными. А мы что, не люди? Или просто не пробовали действовать с уважением? Нам не хватало терпения со своей стороны?





На самом деле «волшебный пендель» — это не что иное, как конфликт между боссом и сотрудником или сотрудниками. Безусловно, кратковременного положительного эффекта достичь можно. Но... Это как тушить костер ударом ноги. Ударил — и вроде бы пламя погашено, но угольки разлетелись в стороны и образовали новые очаги потенциального пожара.





Не стоит забывать, что людям не нравится, когда на них кричат и дают взбучку. На такую работу не хочется ходить. Сотрудники переходят в зону нетерпимости. И, естественно, об атмосфере, в которой люди могут раскрываться и самореализовываться, даже речи не идет.





Когда вы «выписываете волшебный пендель», то вы — причина конфликта. А в наше время актуально быть частью решения конфликта, а не его причиной!





ДАЙ МЕСТО НЕДОРАЗУМЕНИЮ





Если конфликт назревает и нога уже занесена для того самого пресловутого «пенделя», на минутку остановитесь и подумайте: что вам действительно нужно — конфликт или же решение проблемы? Если первое — ничего не поделаешь. Но я не понимаю, почему у вас все еще есть подчиненные. Если второе — самое время вывести ситуацию из зоны конфликта, назвав это... недоразумением.





Эта практика так и называется: «дай место недоразумению». Такое определение помогает решать проблемы намного легче. Не менеджер накосячил, не отдел продаж «пролюбил все полимеры», а случилось недоразумение. Это позволяет понизить градус конфликта и более эффективно подойти к решению проблемы. У каждого проявляется интерес — в чем же недоразумение, и все готовы помочь разобраться. А человеку легче взять на себя ответственность, потому что речь идет не о личной ошибке, а о стечении обстоятельств.





Во время движения автомобиля многие металлические детали нагреваются и расширяются, поэтому для компенсации существуют так называемые тепловые зазоры. Вот наше «недоразумение» — это тот самый тепловой зазор, который позволяет эффективно продолжать работу, даже если обстановка накалилась.





Кроме того, часто конфликты действительно возникают из-за недоразумений. Кто-то не получил вовремя документ из-за того, что отправляющая сторона сделала ошибку в адресе. У кого-то в нужный момент разрядился телефон. А мы уже «раздули из мухи слона», переругались все, обвинили друг друга. Потом, конечно, разобрались, но обида, боль у человека остались.









Если выписывается «волшебный пендель», значит, работник плохой. И пусть вы прямо об этом не говорите, а указываете лишь на невовремя выполненную работу, человек слышит: «ты плохой»! А раз я плохой, то я для вас стараться не буду! Это один из ключевых моментов. Неважно, что вы говорили, отчитывая сотрудника. Важно, как это принял он. Не забывайте: более половины восприятия человека — на уровне ощущений.





ИНТЕРЕСНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ





А что делать сотруднику, если «разбор полетов» от начальника неминуем? Есть одна фраза, которая поможет решить проблему. Ее можно мысленно проговорить в тот момент, когда босс уже обвиняет тебя во всех смертных грехах: «интересная психологическая ситуация».





Эта фраза привлекает внимание нашего мозга, активизирует опыт и способности. Ведь мозг любит все интересное. И он начинает анализировать: «А чего это босс, собственно, орет? Где важная информация, а где эмоции?» И в результате, отнесясь к конфликту просто как к «интересной психологической ситуации», мы пропускаем мимо себя все факторы, которые могут обидеть и ранить, и извлекаем рациональное зерно: что надо делать?





По большому счету, любая ситуация, в которой что-то идет не по нашему плану, — это интересная психологическая ситуация. И мы либо включимся и будем ею управлять, либо «спрячемся в норку», повернемся спиной и будем ждать, куда нас выбросит течение. Нам страшно и хочется либо убежать, либо дать сдачи.





И еще один момент для руководителей. Вопрос с помощью «волшебного пенделя» может быть действительно закрыт. И право наказать сотрудника у владельца бизнеса есть. Но послевкусие от конфликта весьма паршивое. Оно остается, и когда человек идет домой, и когда завтра смотрит вам в глаза. И на работу он пришел с трудом — потому что заставил себя. Кстати, лишь потому, что ему нужны деньги. Это неэкологичное состояние, неэкологичная компания, в которой взаимоотношения не выстраиваются, а диктуются, порой в очень жесткой форме. И вектор сопротивления работе вы создали своими руками.