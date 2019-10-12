Правоохранители составили памятку безопасности школьников в интернете

Источник материала: Полесская правда



По сообщению специалистов отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома, в текущем году в Брестской области растет число преступлений, относящихся к сфере высоких технологий. С начала года в области зарегистрировано 665 высокотехнологичных преступлений (в 2018-м – 383). При этом рост фиксируется как по преступлениям против информационной безопасности, так и по хищениям с использованием компьютерной техники.

Правоохранители отмечают, что большинство таких преступлений приходится на территорию крупных областных городов, таких как города Брест, Барановичи и Пинск, и число их примерно в два раза. Половина таких преступлений либо совершена лицами от 14 до 24 лет, либо совершена в отношении них. Поэтому школьникам, чтобы не стать жертвой интернет-мошенника, необходимо соблюдать некоторые правила:

НИКОГДА:

не оставляй неизвестным свой номер телефона, домашний адрес или номер школы;

не отправляй никому свою фотографию, не посоветовавшись с родителями;

не договаривайся о встрече с интернет-знакомыми без сопровождения взрослых. Они не всегда являются теми, за кого себя выдают;

не открывай прикрепленные к электронному письму файлы, присланные от незнакомого человека. Файлы могут содержать вирусы или другие программы, которые могут повредить всю информацию или программное обеспечение компьютера;

не отвечай на недоброжелательные сообщения или на сообщения с предложениями. Всегда рассказывай родителям, если получил таковые.

ВСЕГДА:

будь внимательным, посещая чаты. Даже если в чате написано, что он только для детей. В чатах могут сидеть взрослые, пытающиеся тебя обмануть;

спрашивай у родителей разрешения посидеть в чате;

покидай чат, если чье-то сообщение вызовет у тебя чувство беспокойства или волнение. Не забудь обсудить это с родителями;

держи информацию о пароле при себе, никому его не говори;

принимай помощь от взрослых или друзей, разбирающихся в вопросах безопасного интернета;

помни, что если кто-то сделает тебе предложение слишком хорошее, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, обман;

держись подальше от сайтов «только для тех, кому уже есть 18». Такие предупреждения созданы специально для твоей же защиты.

И последнее. Если ты услышишь или увидишь, что твои друзья заходят в “небезопасные зоны”, напомни им о возможных опасностях и посоветуй, как им правильно поступить. Будь внимателен при загрузке бесплатных файлов и игр на компьютер, тебя могут обмануть: нажав на ссылку, ты можешь попасть в “небезопасную зону” или загрузить на свой компьютер вирус, программу-шпион.

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