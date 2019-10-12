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Белорусские ученые призвали ограничить использование пальмового масла
13.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые выяснили, как пальмовое масло влияет на организм человека, и доказали, что заменитель молочного жира вреден для здоровья. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко узнала, используют ли его производители страны и что об этом думают жители.
Не имеет запаха, долго хранится, стоит дешевле животных жиров.
На прилавках магазинов можно найти сладости, импортные молочные продукты, полуфабрикаты, которые содержат пальмовое масло. К такому заменителю покупатели относятся настороженно, но на состав товаров обращают внимание не все. Да и разглядеть его порой бывает сложно.
«Не обращаю внимания обычно. Но знаю, что оно не очень хорошее. Если вижу в составе, то не беру», – поделилась еще одна покупательница.
Минсельхозпрод Беларуси предложил ужесточить техрегламент ЕАЭС для продуктов с заменителями животных жиров. По инициативе ведомства в странах Евразийской пятерки уже ввели обязательную маркировку таких товаров. На упаковке должно быть четко видно, что это, например, не творог, а творожный продукт. Также для таких позиций выделили отдельные полки в магазинах.
Так у каждого покупателя появляется выбор: приобрести продукты из молока или суррогат. Специалисты уверены, таким образом местным производителям будет проще конкурировать с поставщиками более дешевого, но ненатурального товара.
Ученые тем временем продолжают исследования. Они рекомендуют ограничить использование пальмового масла в детском питании.
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По инициативе ведомства в странах Евразийской пятерки уже ввели обязательную маркировку таких товаров.
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