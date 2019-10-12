Белорусские ученые призвали ограничить использование пальмового масла

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые выяснили, как пальмовое масло влияет на организм человека, и доказали, что заменитель молочного жира вреден для здоровья. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко узнала, используют ли его производители страны и что об этом думают жители.

Не имеет запаха, долго хранится, стоит дешевле животных жиров. Пальмовое масло – продукт для Беларуси относительно новый: на рынке – не более десяти лет. Поэтому специалисты задумались: как оно влияет на организм? Белорусские ученые исследовали заморский ингредиент около двух лет – сначала на животных, затем на добровольцах. Результаты не в пользу популярного заменителя жиров.

«Были выявлены маркеры, которые показали повышение, например, активности печеночных ферментов в организме испытуемых, некоторые изменения в кровеносной системе. Это негативные факторы, которые являются определенными маркерами ряда заболеваний», – рассказала заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова.

На прилавках магазинов можно найти сладости, импортные молочные продукты, полуфабрикаты, которые содержат пальмовое масло. К такому заменителю покупатели относятся настороженно, но на состав товаров обращают внимание не все. Да и разглядеть его порой бывает сложно.



«Стараюсь смотреть. Не всегда видно, к сожалению. Бывает такой шрифт, что я даже в очках не прочту», – отметила посетительница супермаркета.

«Не обращаю внимания обычно. Но знаю, что оно не очень хорошее. Если вижу в составе, то не беру», – поделилась еще одна покупательница.

Минсельхозпрод Беларуси предложил ужесточить техрегламент ЕАЭС для продуктов с заменителями животных жиров. По инициативе ведомства в странах Евразийской пятерки уже ввели обязательную маркировку таких товаров. На упаковке должно быть четко видно, что это, например, не творог, а творожный продукт. Также для таких позиций выделили отдельные полки в магазинах.

«Следующий шаг по совершенствованию этой работы заключается в том, чтобы вывести полностью такие товары из технического регулирования по молоку и сделать для них отдельный регламент, где бы они спокойно могли существовать», – сказал начальник главного управления по внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Так у каждого покупателя появляется выбор: приобрести продукты из молока или суррогат. Специалисты уверены, таким образом местным производителям будет проще конкурировать с поставщиками более дешевого, но ненатурального товара.

«Задача пищевой промышленности, в особенности молочной, которая экспортно ориентированная, в том, чтобы соблюдать максимальную натуральность и не использовать различные заменители, в том числе заменители молочного жира», – подчеркнул директор Института мясо-молочной промышленности Алексей Мелещеня.

Ученые тем временем продолжают исследования. Они рекомендуют ограничить использование пальмового масла в детском питании.