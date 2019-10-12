И каждый метр здесь — воспоминания…

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Семья Михаленко из аг. Пальминка всегда могла похвастаться ухоженным и аккуратным приусадебным участком, где красивые цветы привлекают внимание соседей и прохожих. Хозяйка дома Мария Васильевна рассказала нам о том, как их семья ухаживает за территорией и что нужно делать для того, чтобы участок радовал глаз.





Мария Васильевна родилась в д. Озёрки Городокского района, закончила полоцкое педагогическое училище, после поступила на заочное отделение в Витебский педагогический университет (сегодня ВГУ им. П.М. Машерова, - авт.). По распределению пришла работать учителем начальных классов в Евенскую школу. А в 1972 г. Мария Васильевна вышла замуж и переехала вместе с мужем в Пальминку, стала работать учителем начальных классов в Пальминской СШ. И вот уже 13 лет прошло с тех пор, как наша героиня вышла на заслуженный отдых. Две дочери четы Михаленко пошли по стопам матери — стали преподавателями.

— Приятно, что дети хорошо устроились. Дочки работают в одной школе, старшая — учитель начальных классов, младшая преподаёт биологию. Внучка вот тоже 10 класс с отличием закончила, она у нас очень усидчивая и умная, — с теплотой рассказывает женщина.

Уже который год подряд супругов Михаленко отмечают грамотами за образцовый участок, среди которых Почётная грамота за победу в конкурсе «Лучшее подворье-2017», благодарность победителям 2018 г. в номинации «Лучший палисадник», Почётная грамота за победу в номинации «Лучшая усадьба 2019». Все, кто проходит мимо дома семьи Михаленко, любуются им. Особенно красиво здесь летом, когда радуют глаз цветы.

— Во всё это вложено очень много труда. Не бывает такого, что смотришь на свой участок и понимаешь, что всё идеально. Всегда хочется что-то доделать, улучшить, — объясняет собеседница.

Мария Васильевна признаётся, что благоустройством территории они занимаются вместе с мужем, а на выходные приезжают дети, внуки, которые тоже помогают, если нужно.

— Раньше тоже старались порядок поддерживать, но уже в свободное от работы время. А теперь времени много, работаем, пока здоровье позволяет. Муж у меня вообще без дела сидеть не привык. Вот сейчас огород убрали, территорию к зиме приготовили, так он пошёл машину ремонтировать, — улыбается женщина. — Люди нашего века привыкли работать. Помню, хозяйство у нас было очень большое: свиней держали, коров, быков, кур, овец. И работать при всём этом успевали. Сейчас, хоть хозяйства такого и нет, но работы тоже предостаточно.

Родительский дом часто по праздникам собирает всех родных за дружным столом.

— Молодёжь любит бывать у нас, дом большой, места всем хватает. Во дворе беседка есть, там оборудовано место для приготовления шашлыков. Да и тихо здесь, хорошо, — рассказывает Мария Владимировна.

Вот так, усилиями дружной семьи Михаленко, на протяжении долгих лет создавался красивый и ухоженный участок. Каждый метр здесь наполнен совместным трудом и счастливыми воспоминаниями для каждого члена семьи.

Юлия РУДЯКОВА.