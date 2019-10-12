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Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак
Источник материала: СТВ
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Ингредиенты: помидоры, оливковое масло, уксус, перец, чеснок, зелёный лук, кинза, розмарин, сулугуни, панировочные сухари, мука и яйца.
Готовим заправку.
Сулугуни нарезаем крупными кубиками.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре. Ингредиенты: помидоры, оливковое масло,...
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