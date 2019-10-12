Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре.





Ингредиенты: помидоры, оливковое масло, уксус, перец, чеснок, зелёный лук, кинза, розмарин, сулугуни, панировочные сухари, мука и яйца.

Три средних помидора нарезаем тонкими кольцами и выкладываем красиво на тарелку.





Два зубчика чеснока выдавливаем в тарелку.









Готовим заправку.

Мелко нарезаем зеленый лук, кинзу и немного листьев розмарина.









Добавляем к зелени щепотку черного перца, щепотку соли, 1/2 чайной ложки уксуса и столовую ложку оливкового масла.









Поливаем немного помидоры оливковым маслом.





Выкладываем заправку на помидоры.





Сулугуни нарезаем крупными кубиками.

Разбиваем одно яйцо.





Разогреваем сковороду.





Сыр окунаем в муку, потом – в яйцо, потом – в панировочные сухари.









Жарим на подсолнечном масле по одной минуте с каждой стороны.





Отправляем готовый сыр на помидоры.









Блюдо готово. Приятного аппетита!