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Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

13.10.2019 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Ингредиенты: помидоры, оливковое масло, уксус, перец, чеснок, зелёный лук, кинза, розмарин, сулугуни, панировочные сухари, мука и яйца.

Три средних помидора нарезаем тонкими кольцами и выкладываем красиво на тарелку.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Два зубчика чеснока выдавливаем в тарелку.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Готовим заправку.

Мелко нарезаем зеленый лук, кинзу и немного листьев розмарина.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Добавляем к зелени щепотку черного перца, щепотку соли, 1/2 чайной ложки уксуса и столовую ложку оливкового масла.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Поливаем немного помидоры оливковым маслом.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Выкладываем заправку на помидоры.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Сулугуни нарезаем крупными кубиками.

Разбиваем одно яйцо.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Разогреваем сковороду.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Сыр окунаем в муку, потом – в яйцо, потом – в панировочные сухари.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Жарим на подсолнечном масле по одной минуте с каждой стороны.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Отправляем готовый сыр на помидоры.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Блюдо готово. Приятного аппетита!

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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре. Ингредиенты: помидоры, оливковое масло,...
 
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