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Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»
Источник материала: СТВ
Даже самый сложный онкологический диагноз для современной медицины – задача решаемая. Вопрос лишь в том, сколько в ней переменных, и на каком этапе присоединятся специалисты. И здесь безукоризненно работает правило – чем раньше, тем лучше, рассказали в программе
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Пройти обследование стоит даже тогда, когда здоровье кажется «железным».
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Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»
Даже самый сложный онкологический диагноз для современной медицины – задача решаемая. Вопрос лишь в том, сколько в ней переменных, и на каком этапе присоединятся...
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