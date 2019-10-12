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Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»

13.10.2019 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Даже самый сложный онкологический диагноз для современной медицины – задача решаемая. Вопрос лишь в том, сколько в ней переменных, и на каком этапе присоединятся специалисты. И здесь безукоризненно работает правило – чем раньше, тем лучше, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени  Н.Н. Александрова:
Рак – это такая коварная болезнь, которая, к сожалению, на ранних стадиях практически ничем не проявляется. Поэтому, если мы будем ждать, пока появятся какие-то симптомы заболевания, то, в основном, будем выявлять опухоли на 3-ей и 4-ой стадиях. Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести так называемое профилактическое обследование, хотя бы, один раз в год. Кроме того неплохо было бы, хотя бы, один раз в год делать ультразвуковое исследование внутренних органов.

Пройти обследование стоит даже тогда, когда здоровье кажется «железным».

Залог спокойствия для пациентов без симптомов скрининг. Процедура выявляет злокачественные новообразования на ранних стадиях. В нашей стране пациентам доступен скрининг шести наиболее частых видов опухолей.

Люди в материале: Сергей Красный
 
 
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Даже самый сложный онкологический диагноз для современной медицины – задача решаемая. Вопрос лишь в том, сколько в ней переменных, и на каком этапе присоединятся...
 
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