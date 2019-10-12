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Внимание, розыск! Под Минском фура насмерть сбила велосипедиста и скрылась
Источник материала: Tut.by
В Минском районе фура насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии. Об этом
Происшествие случилось 12 октября, около 21.00, вблизи деревни Раубичи. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным грузовиком, ехал по трассе Р80 Слобода — Паперня и сбил велосипедиста, который двигался попутно в крайней правой полосе.
В результате ДТП 55-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель фуры с места аварии скрылся. Предположительно, наезд совершил автомобиль DAF XF 95−105 белого цвета.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что велосипед был оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.
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Предположительно, наезд совершил автомобиль DAF XF 95−105 белого цвета.
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