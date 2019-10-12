Внимание, розыск! Под Минском фура насмерть сбила велосипедиста и скрылась

Источник материала: Tut.by

В Минском районе фура насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось 12 октября, около 21.00, вблизи деревни Раубичи. По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным грузовиком, ехал по трассе Р80 Слобода — Паперня и сбил велосипедиста, который двигался попутно в крайней правой полосе.

В результате ДТП 55-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель фуры с места аварии скрылся. Предположительно, наезд совершил автомобиль DAF XF 95−105 белого цвета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что велосипед был оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.

Если вы располагаете какой-либо информацией о ДТП с участием автомобиля DAF XF 95−105 белого цвета или записью этой аварии с видеорегистратора, сообщите об этом в оперативно-дежурную часть ГАИ Минской области по телефонам: 017 204−42−44, 017 229−04−44 или 102.