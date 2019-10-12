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Прогноз погоды: завтра в Минске будет жара

13.10.2019 13:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Зима близко, но пока погоде в Минске становится лучше: на следующую неделю синоптики обещают потепление, которое, по предварительным прогнозам, задержится на несколько дней. В сети беларусы даже призывают (конечно, шутя) объявлять оранжевый уровень опасности. Рассказываем, чего ждать от будущего. 

Понедельник. 14 октября

Ночью и утром температура поднимется до +13ºC, а днем — приготовьтесь — до +20ºC. Вечером ожидают 15ºC тепла. Ветер — юго-западный. Плюс небольшая облачность, но зато без осадков.

Вторник. 15 октября

Небо затянет тучами, поэтому солнца мы не увидим. Но отчасти почувствуем: температура утром — +11ºC, днем — +12ºC. Вечером похолодеет до +10ºC. Ветер — северо-западный и восточный. Еще один день без без дождей.

Среда. 16 октября

Со вторника температурный режим почти не изменится: утром воздух прогреется до +11ºC, днем — до +12ºC, а вечером — до +13ºC. Ветер — южный. И, наконец, днем мы ненадолго увидим солнце, а к вечеру облака исчезнут окончательно. Среда — последний день без осадков.

Четверг. 17 октября

Утро будет пасмурным, с температурой +11ºC. Днем — переменная облачность при +17ºC. К вечеру термометр покажет +15ºC и польет дождь. Несмотря ни на что, ветер — южный.

Пятница. 18 октября

К несчастью, всю пятницу дожди не перестанут, и весь день температура не поднимется выше +13ºC (за исключением дневного времени — там до +15ºC). К вечеру на город опустится туман. Ветер — северо-западный.

Фото обложки: Мартин Парр.

 
Теги: Минск
 
 
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Зима близко, но пока погоде в Минске становится лучше: на следующую неделю синоптики обещают потепление, которое, по предварительным прогнозам, задержится на...
 
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