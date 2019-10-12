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Прогноз погоды: завтра в Минске будет жара
Источник материала: KYKY>
Зима близко, но пока погоде в Минске становится лучше: на следующую неделю
Понедельник. 14 октября
Ночью и утром температура поднимется до +13ºC, а днем — приготовьтесь — до +20ºC. Вечером ожидают 15ºC тепла. Ветер — юго-западный. Плюс небольшая облачность, но зато без осадков.
Вторник. 15 октября
Небо затянет тучами, поэтому солнца мы не увидим. Но отчасти почувствуем: температура утром — +11ºC, днем — +12ºC. Вечером похолодеет до +10ºC. Ветер — северо-западный и восточный. Еще один день без без дождей.
Среда. 16 октября
Со вторника температурный режим почти не изменится: утром воздух прогреется до +11ºC, днем — до +12ºC, а вечером — до +13ºC. Ветер — южный. И, наконец, днем мы ненадолго увидим солнце, а к вечеру облака исчезнут окончательно. Среда — последний день без осадков.
Четверг. 17 октября
Утро будет пасмурным, с температурой +11ºC. Днем — переменная облачность при +17ºC. К вечеру термометр покажет +15ºC и польет дождь. Несмотря ни на что, ветер — южный.
Пятница. 18 октября
К несчастью, всю пятницу дожди не перестанут, и весь день температура не поднимется выше +13ºC (за исключением дневного времени — там до +15ºC). К вечеру на город опустится туман. Ветер — северо-западный.
Фото обложки: Мартин Парр.
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Зима близко, но пока погоде в Минске становится лучше: на следующую неделю синоптики обещают потепление, которое, по предварительным прогнозам, задержится на...
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