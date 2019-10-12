Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

РБК . Некоторые из них заявили, что готовы вернуться, когда прояснится вопрос с регулированием, передаёт





Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.









Сооснователь Libra Дэвид Маркус поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они продержались до последнего момента. «Давление было сильным, и я уважаю их решение подождать, пока появится четкая нормативная ясность касательно Libra», — написал он в Twitter.





По его словам, говорить о судьбе криптовалюты еще рано. «Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — добавил он.





При этом в Visa заявили, что компания займется дальнейшей оценкой проекта и финальное решение примет на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов. По словам представителя Visa, интерес компании к Libra обусловлен уверенностью в том, что «хорошо регулируемые сети на основе блокчейна могут повысить ценность защищенных цифровых платежей для огромного числа людей и мест, в особенности на развивающихся рынках».





Представитель Stripe сообщил, что компания поддерживает проекты, цель которых — сделать онлайн-коммерцию более доступной для всего мира и допустил, что компания вернется к работе с Libra на более поздних этапах.





О том, что Visa, Mastercard и другие партнеры пересматривают свое участие в Libra в начале месяца сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Позже стало известно, что Libra Association покинула PayPal. По данным Bloomberg, такое решение компания приняла из-за опасений, что вопросы американских регуляторов могут негативно сказаться на развитии проекта.









Libra — крипто валюта , которую Facebook планирует запустить в первой половине 2020 года. Соцсеть видит ее как stablecoin, то есть криптовалюту, обеспеченную нацвалютами и активами. Цифровой кошелек намерены интегрировать в WhatsApp и Facebook Messenger.





Проект раскритиковали в G7 и сенате США. По мнению «семерки», частные компании нельзя наделять теми же правами, что и государства, в том числе правом эмитировать валюту. Американские законодатели назвали проект «безумным» и «бредовым». Сенатор-демократ Шеррод Браун заявил, что компания Facebook «скандал за скандалом» показывала, что не стоит доверия.





В конце октября основатель Facebook Марк Цукерберг должен дать показания комитету палаты представителей по финансовым услугам.



