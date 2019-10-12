В пинском клубе полуобнаженная женщина побила охранника бюстгальтером

По предварительной информации, драма разыгралась в ночь, с пятницы на субботу, в одном из клубов Пинска, и это был не шахматный клуб.





В этой истории прекрасно все: и полуобнаженная женщина, и бюстгальтер, которым она принялась злостно хлестать охранника перед входом в танцевальный зал, и отбивающийся и ругающийся охранник.





О природе конфликта социальные сети умалчивают. Можно только догадываться, что не последнюю роль в ней сыграл алкоголь. А еще один посетитель клуба не забыл взять телефон и в самый жаркий момент снять все на камеру и выложить в Инстаграм.