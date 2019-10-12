ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пинском клубе полуобнаженная женщина побила охранника бюстгальтером

13.10.2019 12:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не совсем типичная ситуация произошла в одном из ночных клубов города Пинска. Одна из посетительниц набросилась на охранника и начала его бить… бюстгальтером.

По предварительной информации, драма разыгралась  в ночь, с пятницы на субботу, в одном из клубов Пинска, и это был  не шахматный клуб.

В этой истории прекрасно все: и полуобнаженная женщина, и бюстгальтер, которым она принялась злостно хлестать охранника перед входом в танцевальный зал, и отбивающийся и ругающийся охранник.

О природе конфликта социальные сети умалчивают. Можно только догадываться, что не последнюю роль в ней сыграл алкоголь. А еще один посетитель клуба не забыл взять телефон и в самый жаркий момент снять все на камеру и выложить в Инстаграм.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не совсем типичная ситуация произошла в одном из ночных клубов города Пинска. Одна из посетительниц набросилась на охранника и начала его бить… бюстгальтером.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В облако будет всё записываться или, может, какой-то кристалл у каждого человека». Будущее генетических исследований в онкологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика