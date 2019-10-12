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Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске

13.10.2019 13:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске
Фото из открытых источников

«В числе рассматриваемых технических решений - фонари-проекторы, которые могут транслировать изображения на фасады зданий. Разработать новую иллюминацию была дана команда еще в первом полугодии», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Также на проспекте уберут некоторые провода, над главной магистралью столицы больше не будут висеть баннеры и другая наружная реклама. 

«На опорах будут только знаки. Может быть, будет какое-то исключение для указателей». 

Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Иллюминация нового формата на проспекте Независимости в Минске заменит гирлянды.
 
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