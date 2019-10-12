Новая иллюминация появится на проспекте Независимости в Минске

«В числе рассматриваемых технических решений - фонари-проекторы, которые могут транслировать изображения на фасады зданий. Разработать новую иллюминацию была дана команда еще в первом полугодии», – сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

Также на проспекте уберут некоторые провода, над главной магистралью столицы больше не будут висеть баннеры и другая наружная реклама.