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Сестры-близняшки до 20 лет посетили 27 стран, хотя боятся летать. Как это возможно?

13.10.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марта и Полина Ляндрес — сестры-близняшки. Вместе они успели посетить 27 стран Европы — это почти половина части света. Девушки учатся на 4-м курсе БНТУ. По специальности они будущие менеджеры-дизайнеры, а по натуре — лягушки-путешественницы. В их списке уже есть Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Испания, Италия (+ Ватикан), Австрия, Швеция, Великобритания, Венгрия, Болгария, Турция, Мальта, Нидерланды, Швейцария, Греция, Словакия, Хорватия, Чехия, Португалия, Норвегия, Дания, Финляндия. Останавливаться не планируют.


Полина — слева, Марта — справа.

«Нужен персональный фотограф»

В поездках девушки с раннего детства. И уже в школьном возрасте начали планировать проживание и перелеты для всей семьи самостоятельно.

— В университете впервые поехали без родителей, но все равно всегда вместе с сестрой, ведь каждой из нас нужен персональный фотограф, — смеется Марта.

Настоящая страсть к путешествиям началась с Германии. Ездили туда несколько раз, потому что там живет тетя, кроме того, оттуда проще добираться и до Франции, и до Нидерландов. Во время тех путешествий и родилось желание посетить все страны мира.

— Пока что в планах 50, потом ставим планку на 100 стран, — говорит Полина. А Марта поправляет: — Нет, лучше сразу на 75, чтобы переход не был резким.

Близняшки любят ездить в полноценные туры — когда за одну поездку можно успеть посмотреть несколько стран. Один из таких туров был по Скандинавии, там они посетили сразу три страны: Швецию, Норвегию и Финляндию. Таким способом и набралось аж 27 стран к 20 годам.


В школьные годы поездки организовать было проще — достаточно было вместе с сестрой выбрать место и сказать родителям: «Хотим в новую страну». После этого начиналось планирование.

— Всегда ли вы ездили вместе и готовы ли дальше так путешествовать?

— Да! — хором, быстро и не задумываясь, отвечают девушки.

«Из-за правил университета выезжаем два раза в год»

Сейчас их поездки состоят не только из прогулок по интересным местам, но и покорений новых видов спорта — серфинга, сноуборда, каякинга.

— А еще из-за правил университета мы выезжаем в далекие путешествия только два раза в год: на зимние и летние каникулы, — говорит Полина.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У сестер есть талант находить дешевые билеты. Например, недавно совсем недорого слетали в Португалию — страна понравилась, особенно впечатлил каякинг. Сейчас начинают выбирать страну для зимних каникул, чтобы покататься на лыжах. Для девушек важно то, какая высота горы для спуска. Хотят выше, чем в Чехии (1600 метров) и Словакии (2400 метров) — там уже были. Понравилось! Но высота уже не та.

Кстати, спуск на лыжах с горы в Словакии запомнился отличной погодой у подножья горы и сюрпризом вверху: на высоте 2400 метров девушек ждал туман и сильный снегопад. На расстоянии вытянутой руки не было видно человека. Спускаться было страшно, приходилось это делать почти на ощупь.

— В общем, вниз приехало два замерзших вареника, — смеются девушки.


Отдых в Словакии. Фото из личного архива девушек

— Еще запомнилось плавание с тунцами в Испании. Это было не ныряние с аквалангом, конечно, но нам посоветовали посетить ферму тунцов — теперь и мы советуем, — вспоминают сестры. — Когда плаваешь в окружении стаи больших рыб, ощущения необычные. Только будьте осторожны: волосы придется отмывать еще два дня от этого запаха!


Отдых в Португалии. Фото из личного архива девушек

Еще была история, которая научила путешественниц следить за приливами и отливами. В Португалии они приехали к океану и решили проплыть под естественной аркой, а когда собрались возвращаться, увидели, что арка заполняется водой из-за прилива. Пришлось обплывать скалу.

— Наверное, в тот момент смогли бы сдать норматив по плаванию на несколько семестров вперед, — шутят сестры.

Девушки признаются, что часто все идет не по плану, поэтому особых целей они не ставят. Ездят, чтобы посмотреть популярные места, походить по дорогам, которые советуют путеводители, и сфотографироваться на фоне красивых зданий.

Но откуда взять столько денег?

В основном на поездки выделяют деньги родители. Но не только. Раньше Марта и Полина немного подрабатывали после пар, сейчас продолжают, но уже удаленно. Платили чуть ниже средней зарплаты — получалось немного, но все, что зарабатывали, откладывали на путешествия. А иногда девушки пекут торты на заказ, делают украшения и рисуют картины на продажу. Если вдруг родители им скажут: «Все, денег не дадим», — то они просто достанут деньги из своих сбережений. Говорят, что накопленного хватит еще на несколько экономных путешествий.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На самолетах они летают очень редко, потому что… боятся. Чаще выбирают автобусы и машины. Времени это, конечно, занимает больше — иногда доходило до 20 часов в пути! Но девушки считают, что когда боишься высоты, то лучше немного потерпеть.

Если уж приходится путешествовать дальше чем на 3000 километров (например, из Варшавы в Лиссабон) — выбирают самолеты-лоукостеры. Правда, признаются, что еще так и не нашли эти замечательные билеты по 10 евро, которые так все хвалят.

— Стоимость каждой поездки мы редко запоминаем, но когда составляем программу путешествия, любим просчитывать все до мелочей. Так удается сэкономить, — объясняет Полина. — Примерная стоимость путешествия на автобусе — 250 евро в неделю, а на самолете — 450 евро за то же время. Это на одного человека.

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Марта и Полина не зарабатывают миллионы, чтобы ездить каждую неделю за границу. Просто они умеют планировать поездки так, чтобы охватить как можно больше стран.
 
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