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Вам точно понравятся эти осенние фотографии
13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автор фото - Алексей Ганчук. Знающие люди сразу смогут узнать Жабинку. Как видите, не так важно, где ты живёшь - в большом мегаполисе, или в самом обычном спутнике областного центра Беларуси. Важно любить своё дело и видеть красоту в каждом мгновении.
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Автор фото - Алексей Ганчук. Знающие люди сразу смогут узнать Жабинку. Как видите, не так важно, где ты живёшь - в большом мегаполисе, или в самом обычном спутнике...
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