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В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совсем недавно отгремели в Бресте праздничные мероприятия, посвященные 1000-летию родного города, но для 31-й брестской школы праздники не закончились…

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

«Героям границы, женщинам и детям подвигом своим в бессмертие шагнувшим» присягали любви и верности своей семье, городу и родной Беларуси 26 воспитанников военно-патриотического V «Б» класса.

В шестой раз это традиционное для школы мероприятие проходило с особой торжественностью. Эхом по крепости отзывались слова «жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Отчизны, во славу родной Беларуси!», громко звучала отрядная песня: «Мы верим наш класс для славы рожден, здесь школа людей настоящих…». Подарком всем присутствующим стала и песня о родине в исполнении лауреата республиканских и международных конкурсов Дианы Торчило, и запуск в небо бело-голубых шаров, символизирующих любовь к родному городу, чистоту намерений и стремлений воспитанников, а также миролюбие нашего народа и уверенность в завтрашнем дне. Традиционно торжественность мероприятию придавало Краснознамённой пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского под управлением подполковника Юрия Авсиевича.

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

На глазах родителей поблескивали слезы радости и гордости за своих детей. Ветераны пограничной службы были спокойны, за то, что подрастает надежная смена. Почетные гости с удовольствием пришли сказать слова напутствия и вручить погоны и удостоверения воспитанника Брестского пограничного военно-патриотического отряда нашим пятиклассникам.

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

На митинге присутствовали:

Григорий Григорьевич Бысюк, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности;

Игорь Николаевич Гутник, полковник, командир Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского;

Андрей Чеславович Володько, прокурор города Бреста, старший советник юстиции;

Анатолий Михайлович Носков, начальник отдела по образованию Брестского городского исполнительного комитета;

Игорь Александрович Дайлиденок, подполковник, начальник Центра подготовки специалистов пограничного контроля ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»;

Игорь Михайлович Чикалов, начальник штаба Поста Памяти, подполковник запаса.

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

Церемонию освящения воспитанников провел Иерей Евгений Казук, настоятель полкового Храма в честь преподобных Александра и Андрея.

Директор школы Ирина Алексеевна Бортновская пожелала воспитанникам, чтобы для них не были чужды такие понятия, как семья, Родина, ответственность, совесть, долг, честь, дружба.

Возложение корзины с живыми цветами почетными гостями к подножию скульптурной композиции; Минута Молчания, как дань памяти героям-пограничникам и всем жертвам Великой Отечественной войны; прохождение торжественным маршем под звуки военного оркестра; напутственные слова почетных гостей; клятва воспитанников, данная на опаленной войной, но непокоренной земле Брестской крепости – это те моменты, которые останутся в памяти ребят навсегда…

В Брестской крепости состоялся торжественный митинг «И пусть помнят поколения…»

И сколько бы лет ни прошло, они будут вспоминать сегодняшний день и воздушные шары, взметнувшиеся в небо, как символ обязательного осуществления их детской мечты.

 
Теги: Брест
 
 
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