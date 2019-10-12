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Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

13.10.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Гандболисты БГК имени Мешкова со счетом 33:31 обыграли запорожский "Мотор" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Эта виктория стала для брестчан первой на турнире. Игра проходила в упорном ключе. После первого тайма украинская команда вела в счете 19:16. Однако после перерыва ситуация изменилась. Игроки БГК смело шли вперед, стараясь бережно реализовывать свои моменты. В концовке они добились преимущества, которое старались удерживать до финального свистка. Тренерский штаб "Мотора" несколько раз брал тайм-ауты, выпускал полевых игроков вместо вратаря, но тщетно. Свое веское слово сказал французский универсал БГК Вильям Акамбре, забросивший несколько очень важных мячей.

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Турнирное положение в Группе В, где играют брестчане, теперь таково: "Киль" (Германия) - 7 очков (4 матча), "Монпелье" (Франция)- 6 (4), "Вардар"(Северная Македония) - 6 (4), "Порту"(Португалия) - 4 (3)," Виве" (Польша) - 3 (4), "Веспрем"(Венгрия) - 2 (3), БГК (Беларусь)- 2 (4), "Мотор" (Украина) - 0 (4).

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Гандболисты БГК им. Мешкова одержали первую победу в групповом раунде ЛЧ

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  Гандболисты БГК имени Мешкова со счетом 33:31 обыграли запорожский "Мотор" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Эта...
 
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