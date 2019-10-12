МИД России назвал США главным неплательщиком взносов в ООН

Источник материала: Ежедневник





Долг США составляет более 1 млрд долларов. Действия американских властей привели к тому, что с середины октября международная организация будет вынуждена прибегнуть к жесткой экономии.

США — главный неплательщик взносов в Организацию Объединенных Наций (ООН), что свидетельствует о попытках Вашингтона подорвать ее работу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.



В МИДе рассказали, что, по данным на 9 октября, более 50 государств — членов ООН не сделало взносов за текущий год в бюджет организации. «Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 млрд США», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что такое поведение Вашингтона наряду с предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций служит явной попыткой подорвать работу ООН.



Начиная с середины октября для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день, уточнили в МИД России. Кроме того, ООН в связи со сложившейся ситуацией прибегнет к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений. А уже в ноябре у руководства организации могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг, добавили в министерстве.

«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме», — сообщили российские дипломаты, призвав другие страны к «бюджетной самодисциплине», пишет РБК .