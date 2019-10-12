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МИД России назвал США главным неплательщиком взносов в ООН
13.10.2019 14:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Долг США составляет более 1 млрд долларов. Действия американских властей привели к тому, что с середины октября международная организация будет вынуждена прибегнуть к жесткой экономии.
США — главный неплательщик взносов в Организацию Объединенных Наций (ООН), что свидетельствует о попытках Вашингтона подорвать ее работу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме», — сообщили российские дипломаты, призвав другие страны к «бюджетной самодисциплине», пишет
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Долг США составляет более 1 млрд долларов. Действия американских властей привели к тому, что с середины октября международная организация будет вынуждена...
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