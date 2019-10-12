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В пользу надежного будущего страны

13.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоятся 17 ноября.

До этого знакового события осталось немногим больше месяца. Уже сегодня «Авангард» поинтересовался у жителей района о том, насколько важно проявить свою активную гражданскую позицию и прийти на избирательный участок.

В пользу надежного будущего страны

Ирина ЛУНЬКОВА, бригадир отделения «Гусевица-комплекс» КСУП «Кривск»:

– Участие в выборах – это показатель нашей ответственности, заботы о будущем страны. Искренне верю, что депутат, который представит интересы жителей района в парламенте, будет человеком порядочным и активным. Он должен уметь слышать своих избирателей.

В пользу надежного будущего страны

Любовь НЕСТЕРЕНКО, пенсионерка:

– Всегда принимаю участие в выборах. А иначе просто нельзя, ведь это долг каждого сознательного гражданина. Свой голос отдам в пользу кандидата, который будет ответственен за свои слова и дела, жить проблемами простого труженика, помогать в решении различных вопросов.

Мнениями интересовалась Инна ВИШЕНКО, фото автора

 
 
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Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоятся 17 ноября. До этого знакового события осталось...
 
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